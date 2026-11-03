Ngày 3/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Ngọc Sâm chủ trì cuộc họp để cho ý kiến về việc áp dụng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (KPI) đối với người đứng đầu các sở, ngành, xã, phường, đặc khu và cơ quan, tổ chức, đơn vị đối với tiêu chí thực hiện công tác quản lý, khai thác, xử lý nhà, đất dôi dư.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về việc đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính và Công văn số 10556/UBND-KTTH ngày 12/10/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Tài chính đã chủ trì xây dựng dự thảo quy định áp dụng đánh giá KPI đối với người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ này.

Quảng Ngãi xem xét đánh giá KPI với người đứng đầu trong xử lý nhà, đất dôi dư. (Ảnh: Q.N)

Theo nội dung dự thảo, đối tượng đánh giá là người đứng đầu các sở, ngành, xã, phường, đặc khu và các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý, sử dụng, xử lý hoặc khai thác nhà, đất dôi dư.

Phạm vi đánh giá tập trung vào kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý, xử lý và khai thác các cơ sở nhà, đất dôi dư thuộc trách nhiệm, thẩm quyền và nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao trong năm 2026; không bao gồm các cơ sở nhà, đất dôi dư nằm trên địa bàn nhưng thuộc thẩm quyền quản lý, xử lý trực tiếp của các cơ quan cấp tỉnh hoặc cơ quan ngành dọc.

Thang điểm đánh giá tối đa là 100 điểm, bao gồm 4 nhóm tiêu chí: Kết quả xử lý nhà, đất dôi dư; quản lý tài sản, phối hợp và trách nhiệm thực hiện; tiến độ, dữ liệu và báo cáo; khai thác tài sản, thu nộp ngân sách.

Kết quả đánh giá được phân thành 4 mức: Hoàn thành xuất sắc (từ 90-100 điểm); hoàn thành tốt (từ 80 đến dưới 90 điểm); hoàn thành (từ 60 đến dưới 80 điểm) và không hoàn thành (dưới 60 điểm).

Trên cơ sở báo cáo từ các sở, ngành, xã, phường, đặc khu và dữ liệu trên phần mềm xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư của Bộ Tài chính, Sở Tài chính sẽ tổng hợp điểm, đề xuất mức xếp loại, báo cáo UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến về kết quả đánh giá đối với người đứng đầu.

Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Ngọc Sâm nhấn mạnh, việc áp dụng đánh giá KPI nhằm nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, sử dụng tài sản công; đồng thời đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác hiệu quả các cơ sở nhà, đất dôi dư, tránh thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước.