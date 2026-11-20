Tối 20.11, ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND xã Đăk Plô xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người tử vong tại chỗ, hai người bị thương.

Vụ tai nạn lật xe chở heo trên đèo lò xo khiến 1 người bị chết, 2 người bị thương

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h20 cùng ngày, ông N.V.T. (59 tuổi, trú tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển xe tải mang BKS 38C-109.03 chở lợn giống, lưu thông trên đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) theo hướng Bắc - Nam.

Khi đến Km 1419, đoạn qua thôn Măng Khênh, xã Đăk Plô, chiếc xe bất ngờ lật nghiêng rồi trượt sang bên trái đường.

Ngay sau sự việc xảy ra, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt hiện trường để cứu hộ và phân luồng giao thông

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe còn có hai phụ xe là ông L.H.Q. (32 tuổi) và ông T.V.H. (50 tuổi, cùng trú tỉnh Quảng Trị). Vụ tai nạn khiến ông H. tử vong tại chỗ, ông Q. bị thương nhẹ. Tài xế T. bị thương và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Đăk Glei cấp cứu.

Tại hiện trường, xe tải bị hư hỏng nặng, thiệt hại tài sản ban đầu ước tính khoảng 100 triệu đồng.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi, vị trí xảy ra tai nạn là đoạn đường hai chiều, mặt đường bê tông, có độ dốc theo hướng Bắc - Nam và nằm trên đoạn đường cong.

Nhận định ban đầu, khi điều khiển phương tiện xuống dốc, qua đoạn đường cong, tài xế không làm chủ được tốc độ dẫn đến xe bị lật nghiêng, trượt sang bên trái đường. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.