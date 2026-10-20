Quảng Ngãi xảy ra 3 trận động đất liên tiếp trong hai ngày

Trận đầu tiên xảy ra lúc 11 giờ 3 phút 43 giây ngày 19/10, có độ lớn 2,7, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Tâm chấn nằm tại tọa độ 15,003 độ vĩ Bắc, 108,251 độ kinh Đông.

Sáng 20/10, khu vực này tiếp tục ghi nhận hai trận động đất. Trận thứ nhất xảy ra lúc 4 giờ 36 phút 1 giây, có độ lớn 2,9, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km, tại tọa độ 14,895 độ vĩ Bắc, 108,285 độ kinh Đông.

Đến 6 giờ 4 phút 5 giây cùng ngày, trận động đất thứ ba xảy ra với độ lớn 3,0, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,2 km. Tọa độ tâm chấn được xác định tại 14,874 độ vĩ Bắc, 108,255 độ kinh Đông.

Vị trí xảy ra động đất ở Quảng Ngãi.

Cả ba trận động đất Quảng Ngãi đều có cấp độ rủi ro thiên tai bằng 0. Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần tiếp tục theo dõi diễn biến địa chấn tại khu vực.

Trước đó, sáng 19/10, khu vực xã Tà Hộc, tỉnh Sơn La ghi nhận hai trận động đất. Trận đầu tiên xảy ra lúc 6 giờ 35 phút 33 giây, có độ lớn 2,6; trận thứ hai xảy ra lúc 6 giờ 59 phút 21 giây, có độ lớn 4,2. Cả hai có độ sâu chấn tiêu khoảng 12 km và cấp độ rủi ro thiên tai bằng 0.

Theo thông tin được cung cấp, trận động đất mạnh 4,2 độ khiến đá lở, lăn vào khu vực bếp phía sau nhà một hộ dân tại tổ 6, tiểu khu 17, xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Sự cố không gây thiệt hại về người.

Trước diễn biến địa chấn tại các địa phương, người dân sinh sống ở khu vực đồi núi cần chú ý an toàn, kiểm tra nhà ở và cảnh giác với những vị trí có nguy cơ sạt lở, đá lăn hoặc công trình bị hư hỏng. Các cơ quan chuyên môn tiếp tục theo dõi hoạt động động đất và cập nhật thông tin khi có diễn biến mới.