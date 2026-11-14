Quảng Ngãi: Xây dựng thôn An Hoài, xã Mỏ Cày "sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, nghĩa tình"

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm và các đại biểu dự Ngày hội tại thôn An Hoài, xã Mỏ Cày. Ảnh: Nguyễn Đăng Lâm

Bà Y Thị Bích Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng các đại biểu dự Ngày hội. Ảnh: Nguyễn Đăng Lâm

Sáng 14/11, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam tại thôn An Hoài, xã Mỏ Cày. Cùng dự có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Y Thị Bích Thọ; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương cùng đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong thôn.

Chương trình văn nghệ chào mừng Ngày hội. Ảnh: Nguyễn Đăng Lâm

Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026), Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và hưởng ứng Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Quảng Ngãi (18 - 24/11/2026)

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Đăng Lâm

Phát biểu tại ngày hội, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm gửi lời thăm hỏi ân cần, chúc sức khỏe đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân thôn An Hoài; ghi nhận, biểu dương những kết quả chính quyền và Nhân dân đã đồng lòng, chung sức đạt được.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, sức mạnh của quê hương, đất nước bắt đầu từ sự đồng thuận trong mỗi cộng đồng dân cư, từ tình cảm gắn bó, sẻ chia khó khăn và chung sức xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Thôn An Hoài có tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 97%; dù địa phương còn khó khăn, Nhân dân vẫn tích cực đóng góp Quỹ Vì người nghèo, giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Những việc làm ý nghĩa, mô hình hiệu quả cần tiếp tục được phát huy, nhân rộng trên địa bàn xã và tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Nhân dân tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, xây dựng thôn An Hoài trở thành nơi đáng sống hơn; vun đắp tình làng nghĩa xóm bằng những nghĩa cử thiết thực. Những vấn đề phát sinh cần được quan tâm giải quyết ngay tại cơ sở, không để việc nhỏ trở thành việc lớn.

Đoàn kết phải gắn với phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Địa phương cần tạo điều kiện để Nhân dân tiếp cận khoa học, kỹ thuật; vận động những hộ làm ăn tốt chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ các hộ còn khó khăn.

Đối với 12 hộ nghèo và 25 hộ cận nghèo, cần rà soát cụ thể để có giải pháp hỗ trợ phù hợp, giúp các hộ vươn lên, không để tái nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Người dân địa phương phát biểu tại Ngaỳ hội. Ảnh: Nguyễn Đăng Lâm

Trong điều kiện diện tích đất nông nghiệp hạn chế, nhiều người dân phải đi làm ăn xa, tỉnh quyết tâm thu hút doanh nghiệp đầu tư, tạo việc làm, sinh kế để Nhân dân ổn định cuộc sống ngay trên quê hương.

Các sở, ngành cần khẩn trương hỗ trợ nhà đầu tư triển khai các dự án; cùng nhà đầu tư hỗ trợ, thúc đẩy liên kết với Nhân dân giải quyết đầu ra cho sản phẩm địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tâm nhấn mạnh địa bàn xã có các trục, hành lang giao thông quan trọng đi qua, yêu cầu địa phương tận dụng lợi thế kết nối giao thông để rà soát, tổ chức lại quy hoạch, mở rộng không gian phát triển. Quá trình này cần có sự liên kết, phối hợp để khai thác hiệu quả tiềm năng, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh mong Nhân dân chia sẻ, đồng thuận, phối hợp trong công tác giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án. Các cơ quan, đơn vị phải quan tâm bảo đảm quyền lợi của Nhân dân, gắn bố trí chỗ ở mới với tạo sinh kế, bảo đảm người dân có điều kiện sống và sinh kế tốt hơn. Chính quyền sẽ vào cuộc quyết liệt, đồng thời kiên định quan điểm không đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế.

Ông Đinh Tầm, 96 tuổi, nêu một số kiến nghị mong các cơ quan của tỉnh hỗ trợ để địa phương thực hiện. Ảnh: Nguyễn Đăng Lâm

Đối với kiến nghị của Nhân dân liên quan đến di tích lịch sử, yêu cầu cơ quan có thẩm quyền rà soát, xem xét giải quyết, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, thể hiện sự trân trọng đối với những hy sinh, đóng góp của các thế hệ đi trước.

Chính quyền xã, cán bộ thôn tiếp tục gần dân, sâu sát cơ sở, nắm chắc tâm tư, nguyện vọng và tích cực hỗ trợ Nhân dân. Việc thuộc thẩm quyền phải chủ động giải quyết; việc vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo, đề xuất và theo dõi giải quyết đến cùng, thấu tình, đạt lý, hạn chế kiến nghị vượt cấp lên tỉnh.

Mong muốn cán bộ và Nhân dân đồng hành vì sự phát triển chung của Quảng Ngãi; triển khai hiệu quả mô hình “Khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc”, xây dựng thôn An Hoài sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, nghĩa tình, góp phần xây dựng xã Mỏ Cày ngày càng phát triển.

Tại ngày hội, các đại biểu cùng cán bộ, đảng viên và Nhân dân ôn lại truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam; đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2026 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2027.

Chị Bùi Thị Ánh Vy, Trưởng thôn An Hoài báo cáo kết quả các phong trào thực hiện tại địa phương. Ảnh: Nguyễn Đăng Lâm

Chị Bùi Thị Ánh Vy, Trưởng thôn An Hoài cho biết: Hiện nay thôn có 959 hộ dân với 3.805 nhân khẩu. Trong năm qua, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong thôn đoàn kết phát triển sản xuất, giúp nhau vươn lên trong cuộc sống, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và hoạt động cộng đồng.

Số hộ nghèo giảm từ 19 xuống còn 12 hộ; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 97%. Người dân đóng góp trên 55 triệu đồng cho các quỹ và hoạt động an sinh xã hội. Công tác khuyến học, khuyến tài được quan tâm, không có học sinh bỏ học giữa chừng. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 94%. Tham gia đầy dủ các phong trào của địa phương đề ra. Thôn tích cực vận động Nhân dân tham gia làm sạch dữ liệu đất đai. Đồng thời, hướng dẫn người dân sử dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và các tiện ích số...

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm trao bảng tượng trưng hỗ trợ nhà đại đoàn kết cho bà Đặng Thị Lành hộ nghèo ở địa phương. Ảnh: Nguyễn Đăng Lâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm trao quà cho người dân thôn An Hoài, xã Mỏ Cày. Ảnh: Nguyễn Đăng Lâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm và lãnh đạo văn phòng UBND tỉnh trao quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Nguyễn Đăng Lâm

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Y Thị Bích Thọ và lãnh đạo Sở KH&CN trao quà cho các hộ dân. Ảnh: Nguyễn Đăng Lâm

Lãnh đạo Đảng ủy xã Mỏ Cày tặng quà cho các hộ dân. Ảnh: Nguyễn Đăng Lâm

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tâm trao bảng tượng trưng hỗ trợ xây dựng 1 ngôi nhà "Đại đoàn kết" trị giá 60 triệu đồng cho người nghèo. Lãnh đạo địa phương và các nhà tài trợ trao quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Loan (96 tuổi). Ảnh: Nguyễn Đăng Lâm

Nhân dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tâm đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Loan (96 tuổi) và thương binh hạng 1/4 Nguyễn Đức Mỹ (71 tuổi), ở thôn An Hoài, xã Mỏ Cày.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm đến thăm, tặng quà cho ông Nguyễn Đức Mỹ, thương binh 1/4 tại địa phương. Ảnh: Nguyễn Đăng Lâm

Ban tổ chức thông qua quyết định công nhận hương ước của thôn; khen thưởng các gia đình có thành tích tiêu biểu trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng năm 2026.

Thôn An Hoài phát động phong trào thi đua, triển khai mô hình “Khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc” giai đoạn 2026 - 2030. Các chi hội, đoàn thể ký cam kết thực hiện mô hình, gắn với những phần việc thiết thực trong phát triển kinh tế, chăm lo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và giữ gìn an ninh trật tự./.

Bài, ảnh: Nguyễn Đăng Lâm