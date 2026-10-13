Quảng Ngãi: Xã Tu Mơ Rông triển khai chương trình 'Sát cánh cùng dân, vượt khó thoát nghèo'

Các Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tu Mơ Rông trao phiếu nhận đồng hành cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: BT)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tu Mơ Rông Trần Quốc Huy cho biết, toàn xã có 1.329 hộ dân, trong đó đồng bào Xơ Đăng chiếm khoảng 95%. Qua rà soát bước đầu, địa phương còn khoảng 266 hộ nghèo theo chuẩn mới.

Để thực hiện mục tiêu đến năm 2030 xóa toàn bộ hộ nghèo, xã Tu Mơ Rông triển khai chương trình “Sát cánh cùng dân, vượt khó thoát nghèo”, phân công trách nhiệm cụ thể cho đảng viên, chi bộ; đồng thời vận động doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia đồng hành với hộ nghèo.

Lãnh đạo xã Tu Mơ Rông trao biểu trưng hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho 2 hộ có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: BT)

Theo đó, mỗi Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã nhận đồng hành cùng 2 hộ nghèo; mỗi Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhận đồng hành cùng 1 hộ nghèo; các chi bộ được giao phụ trách các nhóm hộ nghèo. Doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký nhận đồng hành với các hộ tùy theo khả năng và nguyện vọng, góp phần hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, từng bước thoát nghèo bền vững.

Phát huy tinh thần nêu gương, tại chương trình, 9 Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tu Mơ Rông đã trực tiếp trao phiếu nhận đồng hành cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phiếu ghi rõ họ tên người nhận đồng hành, hộ được nhận đồng hành và các tiêu chí cần khắc phục để từng bước thoát nghèo. Đây là cơ sở để người được phân công nắm bắt hoàn cảnh, xác định những việc cần làm và phối hợp hỗ trợ từng hộ theo hướng phù hợp, thiết thực.

Trao biểu trưng hỗ trợ phân bón cho hộ nghèo chăm sóc cà-phê. (Ảnh: BT)

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Đảng ủy xã Tu Mơ Rông Võ Trung Mạnh cho rằng, sát cánh cùng hộ nghèo là quá trình đồng hành lâu dài, đòi hỏi sự trách nhiệm, tận tâm và kiên trì. Vì vậy, các đảng viên, tổ chức đảng, doanh nghiệp được phân công sát cánh cùng hộ nghèo phải đặt mình vào vị trí người thân trong gia đình, trực tiếp tìm hiểu hoàn cảnh, lắng nghe tâm tư, xác định đúng nguyên nhân nghèo và những khó khăn cần tháo gỡ. Trên cơ sở đó, cùng gia đình lựa chọn giải pháp phù hợp để thoát nghèo.

“Ngay từ bây giờ, Ủy ban nhân dân xã chủ động xây dựng phương án phân công đảng viên, chi bộ, doanh nghiệp, hợp tác xã đồng hành cùng hộ nghèo, bảo đảm tất cả hộ đều có người sát cánh, không để hộ nào bị bỏ sót. Việc giao nhiệm vụ phải gắn với từng hộ, từng phần việc cụ thể, thực hiện theo nguyên tắc '6 rõ': rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả. Người được phân công phải thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, đánh giá kết quả thực hiện, bảo đảm việc đồng hành đi vào thực chất, giúp hộ nghèo ổn định cuộc sống và từng bước thoát nghèo bền vững”, Bí thư Đảng ủy xã Tu Mơ Rông Võ Trung Mạnh yêu cầu.

Trao học bổng cho các học sinh là con hộ nghèo. (Ảnh: BT)

Dịp này, xã Tu Mơ Rông triển khai chuỗi hoạt động hưởng ứng chương trình “Sát cánh cùng dân, vượt khó thoát nghèo”, gồm: phát động gây quỹ “Vì người nghèo” nhằm huy động nguồn lực phục vụ công tác giảm nghèo, ưu tiên kinh phí ươm cây giống, mua phân bón cấp miễn phí cho hộ nghèo phát triển sản xuất; đồng thời, trao học bổng cho 27 học sinh là con hộ nghèo; hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho 2 hộ có hoàn cảnh khó khăn; cấp phân bón 15,2 tấn cho toàn bộ các hộ trồng cà-phê; nhận đỡ đầu 3 học sinh mồ côi và hỗ trợ thanh toán tiền điện cho hộ nghèo.