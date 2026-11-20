Măng Đen chú trọng công tác chỉnh trang cảnh quan, nâng cao chất lượng môi trường sống và chuẩn bị chu đáo các hoạt động tại khu dân cư.

Sáng 14/11, đồng chí Phạm Văn Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Măng Đen cùng lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc xã đã đi kiểm tra thực tế tình hình hoạt động tại các vườn ươm cà phê, công tác chỉnh trang khu vực hồ Đắk Ke và chuẩn bị Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Kon Chênh. Chuyến kiểm tra nhằm nắm bắt tiến độ triển khai các nhiệm vụ, kịp thời ghi nhận khó khăn và chỉ đạo tháo gỡ những vướng mắc phát sinh từ cơ sở.

Kiểm tra hoạt động các vườn ươm cà phê

Tại các thôn Kon Chênh, Đắk Tây Niang và Tu Rằng, đồng chí Phạm Văn Thắng trực tiếp kiểm tra tình hình sản xuất, chăm sóc cây giống tại các vườn ươm cà phê. Nội dung kiểm tra tập trung vào tiến độ triển khai, điều kiện cơ sở vật chất và những khó khăn trong quá trình tổ chức sản xuất.

Qua trao đổi với các đơn vị và nắm bắt tình hình thực tế, Chủ tịch UBND xã ghi nhận những ý kiến, đề xuất từ cơ sở, đồng thời yêu cầu quan tâm tháo gỡ các vướng mắc nhằm nâng cao chất lượng cây giống. Việc bảo đảm chất lượng và nguồn cung cây giống có ý nghĩa quan trọng đối với kế hoạch phát triển diện tích cà phê trên địa bàn, góp phần tạo điều kiện để người dân triển khai sản xuất theo định hướng của địa phương.

Chú trọng chỉnh trang cảnh quan hồ Đắk Ke

Đối với khu vực hồ Đắk Ke, đoàn công tác kiểm tra tình hình triển khai các hạng mục chỉnh trang cảnh quan. Qua kiểm tra, đồng chí Phạm Văn Thắng yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung thực hiện những phần việc được giao, bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Trong đó, công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan và giữ gìn mỹ quan khu vực hồ cần được chú trọng. Mục tiêu là từng bước hình thành không gian xanh, sạch, đẹp, phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân và tham quan của du khách.

Việc kiểm tra trực tiếp tại hiện trường giúp lãnh đạo xã đánh giá cụ thể tình hình thực hiện, kịp thời chỉ đạo những nội dung cần tập trung, bảo đảm công tác chỉnh trang được triển khai đồng bộ và đạt hiệu quả.

Địa phương tập trung chỉnh trang cảnh quan hồ Đắk Ke, hướng đến xây dựng không gian xanh, sạch, đẹp, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân và thu hút du khách.

Rà soát công tác chuẩn bị Ngày hội Đại đoàn kết tại thôn Kon Chênh

Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn cũng kiểm tra công tác chuẩn bị Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Kon Chênh. Các nội dung được rà soát gồm điều kiện cơ sở vật chất, không gian tổ chức và các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ ngày hội.

Chủ tịch UBND xã đề nghị các phòng, ban, đơn vị và thôn liên quan chủ động phối hợp, triển khai đầy đủ các phần việc được phân công, bảo đảm các điều kiện tổ chức ngày hội chu đáo, đúng tiến độ.

Thông qua đợt kiểm tra, lãnh đạo xã Măng Đen tiếp tục nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở, đồng thời tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, từng bước xây dựng cảnh quan địa phương ngày càng khang trang, sạch đẹp.