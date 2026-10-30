Quảng Ngãi: Xã Ia Chim chú trọng bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống

Cán bộ hướng dẫn công dân tra cứu, nộp hồ sơ trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Ia Chim.

Những thông tin này được đề cập trong Kế hoạch triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi xã Ia Chim, tỉnh Quảng Ngãi năm 2026.

Kế hoạch được xây dựng nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp theo định hướng của Trung ương và tỉnh Quảng Ngãi, đồng thời huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và người dân trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của người dân trên địa bàn xã Ia Chim.

Năm 2026, xã Ia Chim phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 65 triệu đồng; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 95%; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 97%; tỷ lệ hộ sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 96%. Địa phương cũng đặt mục tiêu thu gom, xử lý khoảng 85% lượng rác thải sinh hoạt và rác thải y tế.

Trong phát triển sản xuất, xã định hướng duy trì và mở rộng các loại cây trồng có giá trị kinh tế, với diện tích cây ăn quả khoảng 950 ha, mắc ca 84 ha, cà phê 1.350 ha và cao su 3.650 ha. Tổng đàn gia súc, gia cầm phấn đấu đạt khoảng 21.000 con. Các chỉ tiêu này gắn với mục tiêu nâng cao thu nhập, tạo việc làm và cải thiện sinh kế cho người dân.

Để thực hiện kế hoạch, Ia Chim tập trung duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đã đạt; từng bước đáp ứng Bộ tiêu chí quốc gia giai đoạn 2026-2030. Các lĩnh vực được ưu tiên gồm quy hoạch, giao thông, trường học, giảm nghèo, an sinh xã hội, môi trường, nước sạch, chuyển đổi số và cải cách hành chính.

Người dân tham gia làm đường, tổng dọn vệ sinh tại khu dân cư

Địa phương đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất; khuyến khích chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang các loại cây có giá trị kinh tế và khả năng liên kết tiêu thụ ổn định. Phát triển chăn nuôi theo hướng gia trại, trang trại, tăng cường liên kết giữa người dân, doanh nghiệp và hợp tác xã cũng là những giải pháp được chú trọng.

Nguồn vốn từ các chương trình, dự án và chính sách tín dụng sẽ được lồng ghép để hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo phát triển sản xuất, tạo sinh kế bền vững.

UBND xã giao Phòng Kinh tế chủ trì theo dõi, đôn đốc, tham mưu huy động và lồng ghép nguồn lực. Các cơ quan, đơn vị, thôn và tổ dân phố căn cứ nhiệm vụ được phân công để triển khai từng tiêu chí; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân.