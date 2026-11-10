Quảng Ngãi: Vượt suối dữ, đưa người dân đến nơi an toàn trước nguy cơ sạt lở

Khu vực chân núi ở xóm Núi xuất hiện tình trạng sạt lở, đe dọa an toàn nhà ở của người dân

Chiều 10.11, ông Thành Minh Thuận, Chủ tịch UBND xã Ba Vì cho biết, từ chiều 9.11 đến sáng 10.11, trên địa bàn xã có mưa lớn kéo dài, khiến tình trạng sạt lở đất tại khu vực chân núi thuộc xóm Núi, thôn Nước Lầy diễn biến đáng lo ngại. Điểm sạt lở đã tiến sát khu vực nhà dân, đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Lực lượng quân sự xã Ba Vì hỗ trợ người dân vượt suối đến nơi tránh trú an toàn

Sáng 10.11, chính quyền xã Ba Vì huy động Ban CHQS xã cùng các lực lượng tại chỗ tổ chức tuyên truyền, vận động, hỗ trợ người dân di dời khẩn cấp. Do xóm Núi bị chia cắt bởi suối Nước Lầy, nước chảy xiết, lực lượng chức năng phải giăng dây thừng vượt suối, tổ chức đưa người dân qua khu vực nguy hiểm đến nơi tránh trú an toàn.

Đến trưa cùng ngày, xã Ba Vì đã hoàn thành di dời 13 hộ dân với gần 60 nhân khẩu cùng tài sản có giá trị ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở. Người dân được bố trí tránh trú tại Nhà văn hóa thôn và các vị trí an toàn.

Việc sơ tán được triển khai khẩn trương trong điều kiện mưa lớn, nước suối dâng cao

Xóm Núi, thôn Nước Lầy nằm trên sườn đồi, xung quanh có nhiều con suối. Vào mùa mưa lũ, khu dân cư thường bị cô lập với bên ngoài, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất và chia cắt giao thông. Vì vậy, việc chủ động di dời người dân trước khi tình huống nguy hiểm xảy ra là yêu cầu cấp thiết.

Chính quyền xã Ba Vì tiếp tục rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở, chủ động phương án di dời dân khi mưa lớn kéo dài

Ngoài khu vực xóm Núi, chính quyền xã Ba Vì đã xác định thêm 2 điểm có nguy cơ sạt lở cao tại thôn Tà Noát (tổ 1 và tổ 4) và thôn Ba Lăng. Nếu mưa lớn tiếp tục kéo dài, địa phương sẽ tổ chức di dời 57 hộ dân tại hai khu vực này đến nơi an toàn.

Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; chủ động triển khai các phương án ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng và hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân.

Trong đó, các địa phương tập trung rà soát, xác định những khu vực trọng điểm có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu, chia cắt; chủ động phương án sơ tán dân, bố trí lực lượng, phương tiện tại các địa bàn xung yếu theo phương châm “4 tại chỗ”.

Lực lượng quân sự, công an duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực cứu hộ, cứu nạn, sẵn sàng phối hợp với địa phương ứng phó kịp thời các tình huống thiên tai.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, từ trưa 10 đến ngày 12.11, khu vực phía Đông và vùng núi cao của tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi rất to và rải rác có dông. Tổng lượng mưa khu vực phía Đông phổ biến 150 - 200mm, có nơi 300mm.

Mưa lớn có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng thấp; lũ, lũ quét trên sông, suối và sạt lở đất tại các khu vực sườn dốc. Chính quyền các địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, rà soát các khu dân cư xung yếu, sẵn sàng phương án sơ tán người dân khi cần thiết.