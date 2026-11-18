Đại diện địa phương và cộng đồng chủ thể di sản đón nhận Bằng chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Quảng Ngãi năm 2026, tối 18.11, tại Quảng trường Phạm Văn Đồng (phường Cẩm Thành), UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ VHTTDL và trao bằng chứng nhận 3 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc và lan tỏa ý thức bảo tồn, phát huy giá trị di sản trong cộng đồng.

Tại buổi lễ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Y Ngọc đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ VHTTDL và Bằng chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cho đại diện các địa phương và cộng đồng chủ thể của 3 di sản.

Ba di sản được vinh danh gồm: Nghề dệt thủ công truyền thống của người Gié - Triêng tại các xã Đăk Môn, Đăk Pék, Đăk Plô và Dục Nông; Lễ cầu mưa của người Hrê tại xã Ba Động; Lễ ăn than (Cha K’chiah) của người Gié - Triêng tại các xã Đăk Môn, Đăk Plô và Dục Nông.

Trước đó, ngày 5.3.2026, Bộ trưởng Bộ VHTTDL đã ban hành các Quyết định đưa 3 di sản trên vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Đây là những di sản mang đậm bản sắc văn hóa, phản ánh đời sống tinh thần, tín ngưỡng và sự khéo léo, sáng tạo của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Mỗi di sản đều chứa đựng những giá trị riêng, được cộng đồng gìn giữ, thực hành và trao truyền qua nhiều thế hệ.

Trong đó, Nghề dệt của người Gié - Triêng thuộc loại hình nghề thủ công truyền thống; Lễ cầu mưa của người Hrê và Lễ ăn than (Cha K’chiah) của người Gié - Triêng thuộc loại hình tập quán xã hội và tín ngưỡng.

Việc 3 di sản được ghi danh không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của đồng bào Hrê, Gié - Triêng mà còn khẳng định giá trị và sức sống bền bỉ của di sản trong đời sống cộng đồng.

Qua đó, tạo thêm động lực để các địa phương, nghệ nhân và đồng bào tiếp tục gìn giữ, trao truyền, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, góp phần làm phong phú bản sắc văn hóa các dân tộc tỉnh Quảng Ngãi.