Quảng Ngãi về đích sớm 5 tháng trong lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ

Dấu ấn từ sự chỉ đạo quyết liệt và phối hợp liên ngành

Thông tin từ Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) tỉnh Quảng Ngãi cho biết, địa phương đã chính thức hoàn thành việc lấy mẫu sinh phẩm đối với toàn bộ 13.514/13.514 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin, đạt 100% chỉ tiêu đề ra. Thành tích này giúp tỉnh Quảng Ngãi hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn 45 ngày so với kế hoạch cấp tỉnh và vượt trước tới 5 tháng so với mốc thời gian chung của Ban Chỉ đạo quốc gia.

Đây là bước đi thiết thực nhằm triển khai hiệu quả các nghị quyết, đề án của Chính phủ về xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp giám định ADN, kết hợp với thực chứng. Để đạt được cột mốc quan trọng này, 12 đội chuyên trách với nòng cốt là sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và ngành y tế địa phương đã tổ chức triển khai nhiệm vụ một cách khoa học, nghiêm ngặt. Toàn bộ quy trình lấy mẫu đều tuân thủ tuyệt đối các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành, đồng thời bảo đảm sự trang nghiêm, tôn kính cao nhất đối với các anh hùng liệt sĩ.

Nỗ lực số hóa dữ liệu sinh phẩm và đối chiếu ADN của tỉnh Quảng Ngãi thắp lên niềm hy vọng sớm trả lại tên tuổi, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về trong vòng tay yêu thương của gia đình và quê hương. Ảnh: Bảo Nam

Nhằm bảo đảm tính chính xác và phục vụ công tác quản lý lâu dài, mỗi mẫu sinh phẩm sau khi thu nhận đều được lập hồ sơ, biên bản, ghi hình chi tiết và tích hợp, số hóa đồng bộ vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về người có công trước khi bàn giao an toàn cho Viện Pháp y Quân đội lưu giữ, giám định.

Song song với công tác lấy mẫu tại các nghĩa trang liệt sĩ, lực lượng Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng phát huy vai trò nòng cốt trong việc rà soát, thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Tính đến thời điểm hiện tại, Công an tỉnh đã thu nhận được 2.970/3.628 mẫu sinh phẩm của thân nhân liệt sĩ, đạt tỷ lệ 81,86% (vượt 11,86% so với chỉ tiêu Bộ Công an giao). Sự đồng bộ giữa nguồn dữ liệu sinh phẩm hài cốt và mẫu đối chứng từ thân nhân đã tạo nền tảng dữ liệu vững chắc, rút ngắn thời gian giám định và nâng cao tỷ lệ xác định đúng danh tính liệt sĩ trong giai đoạn tới.

Đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và ứng dụng chuyển đổi số trong giai đoạn mới

Bên cạnh kết quả nổi bật trong công tác lấy mẫu sinh phẩm, nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong năm 2026 của tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục được triển khai quyết liệt với nhiều giải pháp đồng bộ. Thống kê toàn tỉnh cho thấy, trong tổng số 57.242 liệt sĩ hy sinh qua các thời kỳ kháng chiến, địa phương đã tổ chức quy tập được 37.225 hài cốt; hiện vẫn còn 20.017 trường hợp chưa rõ thông tin hoặc chưa được quy tập.

Với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, các lực lượng chức năng của tỉnh đã tổ chức 60 đợt khảo sát, qua đó tìm kiếm, quy tập được 64 hài cốt liệt sĩ ở trong nước. Nổi bật trong đó là chiến dịch tìm kiếm đầy gian khổ tại khu vực đường Trường Chinh (thuộc địa bàn phường Đăk Cấm và phường Kon Tum). Trong suốt 52 ngày đêm kiên trì bám địa bàn, các cán bộ, chiến sĩ đã đào san hàng nghìn mét khối đất đá, vượt qua điều kiện thời tiết và địa hình khắc nghiệt để tìm thấy và quy tập trang trọng 4 hài cốt liệt sĩ.

Quy trình thu thập, bảo quản mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ đều tuân thủ tuyệt đối các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành. Ảnh: Bảo Nam

Đối với nhiệm vụ quốc tế tại Lào và Campuchia trong mùa khô 2025–2026, thông qua cơ chế phối hợp hiệu quả với chính quyền và nhân dân nước bạn, lực lượng chuyên trách của tỉnh cũng đã tìm kiếm, quy tập thành công 16 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh.

Thời gian trôi qua khiến địa hình thực địa có nhiều biến động, thông tin từ các nhân chứng lịch sử ngày càng hạn chế, đặt ra không ít thách thức cho công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Bước sang giai đoạn tiếp theo, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ngãi xác định tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách ưu đãi người có công của Đảng và Nhà nước; trọng tâm là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong kết nối, đối khớp thông tin liệt sĩ, mở rộng địa bàn khảo sát và tập trung lực lượng vào các khu vực mộ tập thể trọng điểm.

Mỗi mẫu sinh phẩm được số hóa, mỗi phần mộ liệt sĩ được tìm thấy không chỉ là kết quả của những con số thống kê, mà còn thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” sâu sắc của dân tộc, từng bước xoa dịu nỗi đau chiến tranh, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của các gia đình thân nhân liệt sĩ sau bao năm mong mỏi đón người thân trở về với quê hương.