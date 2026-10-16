Quảng Ngãi vận động hơn 14 tỷ đồng chăm lo người nghèo, gia đình chính sách

Tặng 20 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn tỉnh.

Từ ngày 1-7-2025 đến nay, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã vận động hơn 44 tỷ đồng, hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà Đại đoàn kết, trao hơn 12.000 suất quà và giúp đỡ hàng trăm học sinh khó khăn.Tỉnh cũng dành gần 15 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ khó khăn và con đẻ của nạn nhân chất độc da cam; phân bổ hơn 14 tỷ đồng thực hiện các hoạt động an sinh xã hội. Chương trình “Kết nối những tấm lòng” hỗ trợ 825 trường hợp đặc biệt khó khăn với kinh phí hơn 26 tỷ đồng. Công tác cứu trợ tiếp nhận hơn 182 tỷ đồng, trong đó phân bổ hơn 61 tỷ đồng giúp người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Đối với công tác đền ơn đáp nghĩa, tỉnh đã vận động gần 2 tỷ đồng vào Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, đồng thời trao hơn 49.000 suất quà cho gia đình chính sách, người có công với tổng kinh phí gần 25 tỷ đồng.

Tuy nhiên, toàn tỉnh hiện còn 13.594 hộ nghèo, 10.166 hộ cận nghèo; trong đó, 3.475 hộ có nhà ở chưa bảo đảm và 1.074 hộ thiếu công cụ, phương tiện sản xuất cần hỗ trợ sinh kế. Ngoài ra, tỉnh có 32.927 đối tượng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng.Trước thực tế đó, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi U Huấn kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm tiếp tục chung sức đóng góp, tạo nguồn lực giúp người nghèo ổn định cuộc sống, chăm lo tốt hơn cho gia đình chính sách và người có công với cách mạng.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao quà cho 10 gia đình chính sách tại phường Nghĩa Lộ và tặng 20 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó trong năm học 2026-2027.