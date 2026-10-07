Quảng Ngãi: Vận chuyển, bàn giao 2.219 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN

Tham dự chương trình có đồng chí Y Ngọc, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi, Trưởng ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi; Đại tá Mai Kim Bình, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi; đại diện các sở, ban, ngành, mặt trận đoàn thể cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh. Trước khi thực hiện nghi thức vận chuyển, bàn giao, các đại biểu dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.

Khẩn trương, đồng bộ trong thu thập mẫu

Dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.

Thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo tỉnh, thời gian qua, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi đã chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Y tế, Công an tỉnh và cấp ủy, chính quyền các địa phương tổ chức khảo sát, thu thập mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa có thông tin tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn. Quá trình thực hiện được triển khai theo phương châm “làm điểm, rút kinh nghiệm, nhân rộng”, tổ chức lấy mẫu theo phương thức “cuốn chiếu”, bảo đảm tiến độ, chặt chẽ, khoa học và đúng quy định.

Các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.

Quảng Ngãi hiện có 127 nghĩa trang liệt sĩ với hơn 37.600 phần mộ. Trong đó, 113 nghĩa trang có 13.514 mộ liệt sĩ chưa có thông tin cần phải lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN.

Để bảo đảm tiến độ, tỉnh thành lập 3 tổ công tác liên ngành gồm: Tổ nắm và giải mã thông tin, Tổ hiện trường, Tổ thi công và 12 đội lấy mẫu hài cốt liệt sĩ. Với tinh thần trách nhiệm cao, các lực lượng đã hoàn thành 100% khối lượng công việc vào ngày 14-9, sớm hơn kế hoạch 1,5 tháng.

Qua triển khai, các lực lượng đã thu được 9.069 mẫu sinh phẩm, đạt tỷ lệ 67,10%. Để bảo đảm an toàn, chính xác trong quản lý, bảo quản mẫu, mỗi mẫu sinh phẩm đều được gắn mã định danh, lập hồ sơ và danh sách riêng, thuận tiện cho kiểm tra, đối chiếu và truy xuất nguồn gốc. Bộ CHQS tỉnh bố trí phòng lưu mẫu tạm thời, duy trì nhiệt độ từ 18 đến 22 độ C theo yêu cầu bảo quản.

Trước đợt bàn giao này, tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức 3 đợt bàn giao với tổng số 6.882 mẫu phục vụ giám định ADN. Số mẫu còn lại là 2.219 mẫu, trong đó có 32 mẫu vừa được thu thập trong quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Bảo đảm chặt chẽ từng mẫu, từng hồ sơ

Xác định mỗi mẫu hài cốt liệt sĩ là nguồn thông tin đặc biệt quý giá, liên quan trực tiếp đến danh tính của người đã hy sinh và nguyện vọng của thân nhân, các lực lượng tham gia nhiệm vụ luôn đặt yêu cầu chính xác, cẩn trọng lên hàng đầu.

Trước khi vận chuyển, toàn bộ 2.219 mẫu được kiểm tra, đối chiếu với hồ sơ, mã định danh, tình trạng niêm phong và điều kiện bảo quản. Hồ sơ liên quan đến từng mẫu được hoàn thiện, bảo đảm phục vụ hiệu quả công tác tiếp nhận, kiểm tra, đối chiếu, truy xuất nguồn gốc và giám định sau này.

Các đại biểu tổ chức đưa mẫu sinh phẩm ra xe vận chuyển.

Quá trình vận chuyển, bàn giao được tổ chức chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối và tuân thủ nghiêm quy trình kỹ thuật “5 đúng”: Đúng mẫu, đúng hồ sơ, đúng niêm phong, đúng điều kiện bảo quản, đúng chuỗi bàn giao. Các mẫu được đóng gói, niêm phong theo quy định, vận chuyển bằng phương tiện chuyên dụng quân sự đến Cảng hàng không Chu Lai, sau đó vận chuyển bằng đường hàng không đến Cảng hàng không quốc tế Nội Bài để bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội.

Việc quản lý, bảo quản, vận chuyển và bàn giao chính xác từng mẫu, từng hồ sơ không chỉ là yêu cầu chuyên môn mà còn thể hiện trách nhiệm chính trị, tình cảm và lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ. Qua đó, tiếp tục khẳng định trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, Quân đội và cả hệ thống chính trị đối với công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, thực hiện tốt đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, góp phần đưa hành trình tìm lại tên cho những người đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc ngày càng tiến gần đến đích.