Quảng Ngãi ưu tiên phân bổ vốn nâng cấp QL24 qua đèo Vi Ô Lắk

Ưu tiên vốn triển khai trước đoạn qua đèo Vi Ô Lắk

Ngày 4/11, Sở Xây dựng Quảng Ngãi cho biết, UBND tỉnh đã ban hành quyết định chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng QL24 đoạn Km32-km89+513 thay thế cho quyết định được ban hành trước đó.

Tỉnh Quảng Ngãi phân kỳ đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng QL24 ưu tiên triển khai trước đoạn xung yếu qua đèo Vi Ô Lắk.

Theo đó, dự án vẫn giữ nguyên thiết kế cơ sở với chiều dài tuyến hơn 48 km, đi qua địa bàn các xã Ba Tơ, Ba Dinh, Ba Tô, Ba Vì và Kon Plông. Điểm đầu tại Km32 thuộc xã Ba Tơ, điểm cuối tại Km89+513 thuộc xã Kon Plông. Diện tích sử dụng đất dự kiến khoảng 225ha với tổng mức đầu tư 2.350 tỷ đồng.

Song, điểm khác của quyết định chủ trương đầu tư vừa ban hành có sự điều chỉnh so với quyết định vào tháng 4/2026. Cụ thể, thay vì tỉnh sẽ bố trí đủ vốn để triển khai thực hiện toàn dự án và thời gian thực hiện giai đoạn 2026-2028, tỉnh Quảng Ngãi quyết định phân kỳ đầu tư, chia dự án làm hai giai đoạn và kéo dài thời gian thực hiện sang đoạn 2026-2031.

Cụ thể, giai đoạn 1 (2026-2028) tập trung đầu tư đoạn tuyến tránh đèo Vi Ô Lắk, từ Km50+500 đến Km65+500, với chiều dài khoảng 15km và kinh phí dự kiến 1.350 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương bố trí 1.000 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 350 tỷ đồng. Giai đoạn 2 sẽ triển khai đầu tư các đoạn tuyến còn lại, với kinh phí khoảng 1.000 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương.

Theo thiết kế cơ sở, bình đồ hướng tuyến dự án đoạn đầu tuyến từ Km32 - Km 50+500 và đoạn từ Km 71+400 - Km 89+531dự kiến sẽ mở rộng nền đường đảm bảo mặt cắt như quy hoạch. Riêng đoạn từ Km 50+500 - Km 71+400 sẽ đầu tư đường mới đi song song với QL24 hiện hữu (Km50+500 đến Km65+500 tuyến mới).

Theo sơ đồ hướng tuyến dự kiến tuyến mở mới có điểm đầu tại Km 50+500 thuộc địa phận xã Ba Vì, đi cắt qua các khu đồi núi thấp và một số suối nhỏ sau đó đấu nối trực tiếp vào QL24 hiện hữu tại cầu Pờ Ê qua Km 71+400 thuộc địa phận xã Kon Plông (tương ứng với đoạn tuyến Km64-Km65 sau khi đầu tư hoàn thiện).

Sở Xây dựng Quảng Ngãi cho biết, nếu đầu tư hoàn thiện sẽ rút ngắn quãng đường đi lại khoảng 7km, tránh hoàn toàn điểm đèo dốc 4 tầng không thể mở rộng được. Đồng thời, việc chỉnh tuyến cục bộ tại một số vị trí qua đó rút ngắn đoạn tuyến QL24 xuống còn 48km thay vì 58km như hiện hữu.

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, việc phân kỳ đầu tư nhằm tạo điều kiện tổ chức triển khai dự án phù hợp với khả năng bố trí vốn, đồng thời bảo đảm tính đồng bộ và hiệu quả khai thác sau khi công trình hoàn thành.

Việc phân kỳ đầu tư trước đoạn qua đèo Vi Ô Lắk nhằm đảm bảo kế hoạch phân bổ vốn hợp lý.

Như vậy, với việc điều chỉnh kế hoạch vốn bố trí cho dự án và thời gian hoàn thành, tỉnh Quảng Ngãi đang tập trung nguồn lực để thi công đoạn tuyến mở mới tránh đèo Vi Ô Lắk. Đây là hạng mục chính của dự án có ý nghĩa rất lớn không chỉ giải quyết bài toán giao thông đi lại mà khi hoàn thành đưa vào khai thác sẽ hạn chế tối đa tình trạng mất ATGT, sạt lở chia cắt giao thông.

Khẩn trương triển khai trên thực địa, tạo đồng bộ hạ tầng

Được biết, theo thiết kế sơ bộ, dự án nâng cấp, cải tạo, mở rộng QL24 có quy mô, công trình được đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến đường với kết cấu mặt đường bê tông nhựa, đồng thời xây dựng hệ thống cầu, cống, thoát nước, các công trình bảo đảm an toàn giao thông và những hạng mục hạ tầng kỹ thuật cần thiết.

Cụ thể, nền đường rộng 9m, mặt đường và lề gia cố rộng 8m, lề đất 1m; kết cấu mặt đường bằng bê tông nhựa và bê tông xi măng trên móng cấp phối đá dăm. Dự án còn đầu tư hệ thống nút giao, công trình thoát nước, hạ tầng an toàn giao thông, phòng hộ và các đoạn đường lánh nạn tại khu vực dốc nguy hiểm. Mục tiêu là từng bước hoàn chỉnh tuyến quốc lộ 24, đạt tiêu chuẩn tối thiểu đường cấp III, cấp IV miền núi theo quy hoạch mạng lưới giao thông quốc gia.

Ngoài ra, dự án sẽ đầu tư một số cầu cạn, cầu vượt sông, suối và toàn bộ cầu trên tuyến được thiết kế với bề rộng 9m, tải trọng HL93. Trong đó, đoạn tuyến qua đèo Vi Ô Lắk được thiết kế khá nhiều công trình cầu.

Theo Sở Xây dựng Quảng Ngãi, nhiều phương án kỹ thuật khả thi, đặt lợi ích cộng đồng và sự bền vững làm trọng tâm đã được đưa ra thảo luận và thống nhất để triển khai trên thực địa. Đồng thời, toàn bộ dự án được áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) ngay từ khâu thiết kế để trực quan hóa, phát hiện sớm sai sót và kiểm soát chặt chẽ tiến độ.

Bình đồ hướng tuyến đoạn né đèo Vi Ô Lắk hiện hữu được ưu tiên đầu tư trước.

Về biện pháp thi công, ưu tiên phương án cân bằng khối lượng đất đào - đắp, giảm thiểu việc lập bãi thải ngoài nhằm tiết kiệm tối đa chi phí và bảo vệ cảnh quan sinh thái. Việc sử dụng vật liệu, công nghệ phải phổ biến để tăng tính cạnh tranh trong đấu thầu và dễ dàng bảo trì sau này.

Tại buổi làm việc mới đây với các cơ quan liên quan, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Y Ngọc yêu cầu các chủ thể cần tập trung cao độ, đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, triển khai các dự án hạ tầng giao thông chiến lược, trọng điểm trong đó có QL24. Đảm bảo các điều kiện để triển khai dự án trên thực địa và đưa công trình vào khai thác nhằm phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng.

Ông Nguyễn Phúc Nhân, Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Ngãi cho biết, công trình sau khi đầu tư hoàn thành đưa vào khai thác mang lại những giá trị to lớn, trực tiếp phục vụ đời sống nhân dân. Đảm bảo mạng lưới giao thông thông suốt, hạn chế tối đa tai nạn giao thông và tạo điều kiện vô cùng thuận lợi cho công tác cứu hộ cứu nạn tại các khu vực hiểm trở.

"Đặc biệt, tuyến giao thông này sẽ tạo hành lang kết nối chiến lược giữa phía Tây tỉnh Quảng Ngãi với vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên. Mở ra cơ hội giao thương mạnh mẽ với các cảng biển lớn như Chu Lai, Dung Quất. Qua đó, đánh thức tiềm năng du lịch, dịch vụ của khu sinh thái Măng Đen và khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ Y", ông Nhân nhìn nhận.