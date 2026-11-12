Quảng Ngãi ưu tiên giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm

Mặt bằng các dự án trọng điểm chuyển biến tích cực

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi, hiện đơn vị đang thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng 249 dự án. Từ đầu năm 2026 đến nay, Trung tâm đã phê duyệt 304 phương án bồi thường với tổng kinh phí hơn 1.588 tỷ đồng, trong đó đã chi trả cho người dân hơn 1.586 tỷ đồng.

Mặt bằng hiện là điểm vướng lớn nhất của các dự án hạ tầng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Tại các dự án hạ tầng trọng điểm, công tác giải phóng mặt bằng ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi đã phê duyệt phương án bồi thường đạt 89,4%. Đối với tuyến đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, tỷ lệ bàn giao mặt bằng tại các giai đoạn IIa và IIb lần lượt đạt 98% và 99%. Dự án đường nối cầu Thạch Bích - Tịnh Phong cũng đã bàn giao mặt bằng khoảng 90% chiều dài tuyến.

Bên cạnh công tác giải phóng mặt bằng, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đang đẩy mạnh đấu giá quyền sử dụng đất, khai thác nguồn lực đất đai phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đến nay, đơn vị đã tổ chức đấu giá 24/31 dự án đất ở phân lô, với 472/664 lô đất được đưa ra đấu giá, tổng giá trị hơn 329 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tiến độ triển khai 14 dự án đấu giá đất để lựa chọn nhà đầu tư vẫn còn chậm, ảnh hưởng đến kế hoạch khai thác quỹ đất và tạo nguồn thu ngân sách tỉnh.

Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, Trung tâm được giao làm chủ đầu tư 43 dự án, gồm 8 dự án do tỉnh giao và 35 dự án chuyển tiếp từ cấp huyện. Đến nay, có 3 dự án được phê duyệt quyết toán, 6 dự án hoàn thành thi công. Các dự án còn lại đang được rà soát, tháo gỡ vướng mắc để tiếp tục triển khai.

Đáng chú ý, tính đến ngày 8/11/2026, lũy kế giải ngân vốn đầu tư mới đạt hơn 73 tỷ đồng, tương đương 49% kế hoạch được giao. Kết quả này cho thấy áp lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn trong những tháng cuối năm vẫn còn lớn.

Các dự án hạ tầng trọng điểm đang được tập trung tháo gỡ vướng mắc mặt bằng.

Ngoài ra, Trung tâm được giao dự toán hơn 550 tỷ đồng để thực hiện các nhiệm vụ dịch vụ công ích như vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh, quản lý hệ thống điện và thoát nước. Đến ngày 30/10, khối lượng thực hiện đạt khoảng 75,5% dự toán.

Đối với công tác quản lý tài sản công, đơn vị hiện quản lý 41 nhà ở riêng lẻ, 4 khu tập thể và 35 cơ sở nhà, đất. Đồng thời, Trung tâm đang thực hiện các thủ tục cho thuê, khai thác và đề xuất phương án xử lý đối với những cơ sở chưa đưa vào sử dụng.

Tháo gỡ điểm nghẽn, tăng tốc thực hiện nhiệm vụ

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, tiến độ triển khai một số nhiệm vụ vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Trong đó, công tác đấu giá quyền sử dụng đất còn chậm, ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách; việc phối hợp giữa Trung tâm với các sở, ngành và địa phương có thời điểm chưa chặt chẽ.

Quảng Ngãi ưu tiên giải phóng mặt bằng để triển khai các công trình, dự án trọng điểm.

Để hoàn thành các nhiệm vụ năm 2026, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh rà soát toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch và lộ trình thực hiện cụ thể, phấn đấu hoàn thành 100% nhiệm vụ trong năm.

Đặc biệt, Trung tâm cần ưu tiên nhân lực, tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm và dự án của nhà đầu tư chiến lược. Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan để xử lý từng khó khăn, vướng mắc, nhất là những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ bàn giao mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư.

Hầu hết các dự án hạ tầng trọng điểm ở Quảng Ngãi đang bước vào giai đoạn hoàn thành.

Đối với công tác đấu giá quyền sử dụng đất, lãnh đạo tỉnh yêu cầu khẩn trương tổ chức đấu giá các dự án đã đủ điều kiện trong thời gian còn lại của năm. Đồng thời, phối hợp với các sở, ngành hoàn thiện thủ tục xác định giá đất, giao đất, cho thuê đất, bảo đảm tiến độ đưa các quỹ đất có tiềm năng vào khai thác.

Đối với những quỹ đất quy mô nhỏ, các lô đất xen kẽ phù hợp, Trung tâm cần rà soát, đề xuất chuyển giao cho địa phương quản lý, khai thác và tổ chức đấu giá. Qua đó, góp phần tăng thu ngân sách, nâng cao hiệu quả sử dụng và tránh lãng phí nguồn lực đất đai.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng yêu cầu các sở, ngành và địa phương nâng cao trách nhiệm, tăng cường phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, chủ động xử lý các khó khăn phát sinh. Qua đó, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, khơi thông nguồn lực, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.