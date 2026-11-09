Quảng Ngãi: Ứng phó đợt mưa lớn nhất năm, sẵn sàng sơ tán dân

Ngày 9/11, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Công điện số 02/CĐ-UBND, yêu cầu các sở, ngành và địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.

Quảng Ngãi yêu cầu chính quyền các xã, phường sẵn sàng phương án ứng phó với đợt mưa lớn nhất trong năm.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 9 - 11/11, trên địa bàn tỉnh có khả năng xuất hiện đợt mưa lớn nhất trong năm. Tổng lượng mưa tại các xã ven biển, đồng bằng và miền núi phía Đông Bắc tỉnh phổ biến 300 - 500mm; các xã còn lại ở khu vực phía Đông từ 150 - 350mm. Khu vực phía Tây tỉnh có mưa nhỏ đến mưa vừa.

Đợt mưa lớn được dự báo tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất, nhất là tại khu vực đồi núi, sườn dốc. Trước tình hình này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tuyệt đối không chủ quan, thường xuyên theo dõi bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai và kịp thời thông tin đến người dân để chủ động phòng tránh.

Trong đó, các xã, phường và đặc khu Lý Sơn phải khẩn trương rà soát những khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, lũ ống và ngập sâu; xây dựng phương án sơ tán người dân khỏi những ngôi nhà không bảo đảm an toàn. Công tác di dời phải được chuẩn bị chủ động, không để người dân bị động khi thiên tai xảy ra.

Đối với các tuyến giao thông có nguy cơ mất an toàn, chính quyền địa phương phải bố trí lực lượng canh gác tại các ngầm tràn, đoạn đường ngập sâu, nước chảy xiết và khu vực có nguy cơ sạt lở. Kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại tại những vị trí không bảo đảm an toàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra an toàn các hồ chứa thủy điện, thủy lợi, đặc biệt là hồ chứa nhỏ, công trình đang thi công và khu vực khai thác khoáng sản; bảo đảm vận hành đúng quy trình, an toàn công trình và vùng hạ du.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh được giao phối hợp với các địa phương chuẩn bị lực lượng, phương tiện, sẵn sàng sơ tán người dân, tổ chức cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Sở Xây dựng chủ động phương án bảo đảm giao thông, kịp thời xử lý các điểm sạt lở; Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai biện pháp bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên, nhất là tại khu vực miền núi có nguy cơ bị chia cắt, ngập lụt.

Các địa phương phải thực hiện phương châm “bốn tại chỗ”, chủ động chuẩn bị lực lượng, vật tư và phương tiện ứng phó, không để bị động trước diễn biến mưa lũ. Đồng thời, tổng hợp, báo cáo tình hình thiệt hại do thiên tai trước 15 giờ hằng ngày để cơ quan chức năng kịp thời nắm bắt, chỉ đạo ứng phó và khắc phục hậu quả.

Cùng với việc triển khai các biện pháp ứng phó mưa lớn trên đất liền, hoạt động vận tải đường biển tại Quảng Ngãi cũng được điều chỉnh nhằm bảo đảm an toàn cho hành khách. Cùng ngày, Ban Quản lý Cảng tỉnh Quảng Ngãi thông báo tạm dừng toàn bộ hoạt động vận tải hành khách và hàng hóa trên tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại từ 7 giờ cùng ngày do thời tiết xấu.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, vùng biển của tỉnh, bao gồm đặc khu Lý Sơn có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh, kèm mưa dông và sóng lớn. Không chỉ tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn, các chuyến tàu, ca nô vận chuyển hành khách giữa đảo Lớn và đảo Bé thuộc đặc khu Lý Sơn cũng tạm dừng hoạt động cho đến khi điều kiện thời tiết thuận lợi.

Đối với hành khách đã mua vé, đơn vị vận tải thực hiện hoàn tiền hoặc đổi sang chuyến khác khi hoạt động trở lại. Việc khôi phục vận tải sẽ được thực hiện khi thời tiết bảo đảm an toàn và được cơ quan chức năng cho phép.

Việc chủ động tạm dừng vận tải đường biển, đồng thời triển khai phương án sơ tán dân và chuẩn bị lực lượng cứu hộ, cứu nạn là những giải pháp nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản trước đợt mưa lớn được dự báo có cường độ cao trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.