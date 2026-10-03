Quảng Ngãi ứng dụng công nghệ số trong hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch

Quảng Ngãi phấn đấu giai đoạn 2026-2030 thu hút khoảng 140-150 dự án. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Theo đó, thông qua các hoạt động xúc tiến đầu tư, giai đoạn 2026-2030, tỉnh phấn đấu thu hút khoảng 140-150 dự án, với tổng nguồn vốn khoảng 113.000-139.000 tỷ đồng (tương đương 4,35-5,35 tỷ USD), tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, lọc hóa dầu, công nghiệp luyện kim, cơ khí; điện tử, trí tuệ nhân tạo (AI), sinh học, bán dẫn, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo; nông nghiệp công nghệ cao, du lịch, dịch vụ. Trong đó, thu hút đầu tư vào địa bàn các khu kinh tế, khu công nghiệp từ 40-50 dự án, với tổng vốn khoảng 78.000-104.000 tỷ đồng (tương đương 3-4 tỷ USD).

Để thực hiện hiệu quả mục tiêu trên, tỉnh yêu cầu tập trung đổi mới phương pháp, cách thức, đặc biệt chú trọng ứng dụng công nghệ số trong thực hiện hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch và khuyến công theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả và thực chất; phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế và không gian phát triển mới của tỉnh sau sắp xếp đơn vị hành chính; huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững.

Quảng Ngãi ưu tiên thu hút các dự án đầu tư công nghiệp xanh, logistics hiện đại. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Cụ thể, tập trung thu hút các dự án đầu tư trong và ngoài nước có quy mô lớn, công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, thân thiện môi trường, chú trọng vào công nghiệp điện tử, chip bán dẫn và thiết bị số; trí tuệ nhân tạo (AI); công nghệ sinh học và y sinh tiên tiến; công nghệ năng lượng, công nghiệp xanh; logistics hiện đại, dịch vụ chuỗi cung ứng, dịch vụ tài chính, thương mại, đổi mới sáng tạo; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, du lịch, dịch vụ.

Mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu đối với các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc sản địa phương, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm thuộc chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), nông, lâm, thủy sản và các sản phẩm có tiềm năng, lợi thế của tỉnh; đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại, góp phần nâng cao giá trị gia tăng, năng lực cạnh tranh, xây dựng và phát triển thương hiệu, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh theo hướng bền vững.

Xúc tiến, quảng bá và phát triển du lịch có hiệu quả theo định hướng “Ba quốc gia, một điểm đến”; tăng cường liên kết vùng, hình thành và phát triển các khu, điểm du lịch có tiềm năng, đa dạng hóa sản phẩm du lịch và xây dựng thương hiệu du lịch của tỉnh; nâng cao hiệu quả truyền thông, góp phần thu hút ngày càng nhiều khách du lịch trong nước và quốc tế.

Huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp theo hướng nhanh, hiệu quả, bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tạo điều kiện cho các cơ sở công nghiệp nông thôn trong việc tiếp cận các cơ hội phát triển kinh tế số và nâng cao năng lực cạnh tranh; chuyển giao, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp.