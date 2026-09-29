Quảng Ngãi tuyên dương võ sĩ giành HCB tại ASIAD 20

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi trao thưởng cho VĐV Đinh Văn Tâm và HLV Phạm Quốc Anh.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Y Ngọc đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho VĐV Đinh Văn Tâm (2005), HLV Phạm Quốc Anh và ông Dương Đình Lục .

Tại ASIAD 20, VĐV Đinh Văn Tâm là thành viên đội tuyển wushu Việt Nam, đã xuất sắc giành HCB nội dung đối kháng nam, hạng cân 56 kg, cũng là tấm huy chương lịch sử đánh dấu mốc ASIAD đầu tiên của thể thao tỉnh Quảng Ngãi. Ông Dương Đình Lục là người phát hiện và tự nguyện giao nộp cổ vật tượng thần khỉ Hanuman cho Nhà nước.