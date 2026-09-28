Quảng Ngãi tuyên dương những cá nhân có thành tích nổi bật trong thể thao và bảo tồn di sản

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi trao Bằng khen cho vận động viên Đinh Văn Tâm và huấn luyện viên Phạm Quốc Anh

Sáng 28.9, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ tuyên dương và trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) năm 2026 và cá nhân có thành tích trong phát hiện, giao nộp cổ vật Tượng thần Khỉ Hanuman.

Dự chương trình có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Y Ngọc; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn.

Tại chương trình, lãnh đạo Sở Nội vụ công bố các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Theo đó, trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho vận động viên Đinh Văn Tâm vì đã đạt Huy chương Bạc nội dung Tán thủ Wushu nam, hạng cân 56kg tại ASIAD 20 năm 2026; Huấn luyện viên Phạm Quốc Anh, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh Quảng Ngãi là huấn luyện viên cơ sở trực tiếp đào tạo vận động viên Đinh Văn Tâm đạt thành tích xuất sắc tại ASIAD 20.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi trao Bằng khen cho ông Dương Đình Lục

Bên cạnh đó, trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho ông Dương Đình Lục, thôn Đông Lỗ, xã Vạn Tường, vì đã có thành tích trong việc phát hiện và giao nộp cổ vật Tượng thần Khỉ Hanuman.

Ngày 24.9, Đinh Văn Tâm, vận động viên thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh Quảng Ngãi, hiện công tác tại đội tuyển Wushu quốc gia đã giành Huy chương Bạc nội dung Tán thủ Wushu nam hạng cân 56kg tại ASIAD 20. Đây là tấm huy chương ASIAD đầu tiên của thể thao Quảng Ngãi.

Thành tích của Đinh Văn Tâm là kết quả của quá trình tập luyện, thi đấu bền bỉ và sự đồng hành, huấn luyện của Phạm Quốc Anh, người đã gắn bó với công tác huấn luyện Wushu của tỉnh từ năm 2007 đến nay.

Đối với ông Dương Đình Lục, năm 2021, trong quá trình lao động, ông phát hiện một pho tượng cổ vùi dưới cát tại xã Bình Thuận cũ (nay là xã Vạn Tường). Đến năm 2023, ông cùng gia đình tự nguyện giao nộp toàn bộ hiện vật cho Nhà nước.

Qua giám định, hiện vật được xác định là tượng thần Khỉ Hanuman, tác phẩm điêu khắc đá thuộc nền nghệ thuật Champa, có niên đại khoảng 800 năm. Với việc phát hiện và tự nguyện giao nộp cổ vật, ông Dương Đình Lục đã góp phần bảo vệ, gìn giữ giá trị di sản văn hóa. Trước đó, ông đã được Bộ VHTTDL ghi nhận, khen thưởng theo Quyết định số 2415/QĐ-BVHTTDL ngày 16.9.2026.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Y Ngọc chúc mừng các cá nhân được tuyên dương, khen thưởng

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Y Ngọc chúc mừng, biểu dương những đóng góp của vận động viên Đinh Văn Tâm, huấn luyện viên Phạm Quốc Anh và ông Dương Đình Lục. Lãnh đạo tỉnh ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực và những đóng góp của các cá nhân đối với thể thao cũng như công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa của địa phương.

Thời gian tới, ngành VHTTDL cần tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, thực hiện chế độ, chính sách; chú trọng phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng tài năng thể thao, xây dựng lực lượng kế cận, hướng tới những thành tích cao hơn tại các đấu trường khu vực và quốc tế.

Các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức của Nhân dân trong phát hiện, bảo vệ và giao nộp di vật, cổ vật; kịp thời ghi nhận, khen thưởng những tổ chức, cá nhân có đóng góp cho công tác bảo tồn di sản văn hóa.

Cùng với đó, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân rèn luyện thân thể, xây dựng đời sống văn hóa, đồng thời phát hiện và nhân rộng những tấm gương người tốt, việc tốt trong đời sống xã hội.

Các đại biểu và các cá nhân được khen thưởng chụp ảnh lưu niệm

Việc tuyên dương, khen thưởng nhằm ghi nhận, động viên những nỗ lực của các cá nhân, qua đó lan tỏa tinh thần trách nhiệm, ý thức cống hiến và đóng góp vào sự phát triển của thể thao, văn hóa và công tác bảo tồn di sản trên địa bàn tỉnh.