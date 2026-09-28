Quảng Ngãi: Tuyên dương, khen thưởng vận động viên đạt thành tích cao tại ASIAD 20 năm 2026 và cá nhân giao nộp cổ vật

Quang cảnh lễ tuyên dương, khen thưởng. Ảnh Nguyễn Đăng Lâm

Phát biểu tại Lễ tuyên dương, khen thưởng, đồng chí Y Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi nêu bật thành tích của vận động viên Đinh Văn Tâm, cụ thể ngày 24/9/2026, vận động viên Đinh Văn Tâm, thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh, hiện công tác tại đội tuyển Wushu quốc gia, đã thi đấu xuất sắc, giành Huy chương Bạc nội dung Tán thủ Wushu nam hạng cân 56kg, đoạt huy chương ASIAD đầu tiên của thể thao tỉnh nhà. Kết quả này là sự kết tinh của bản lĩnh thi đấu, quá trình tập luyện bền bỉ và công lao dìu dắt tận tâm của huấn luyện viên Phạm Quốc Anh, người đã gắn bó với công tác huấn luyện Wushu của tỉnh từ năm 2007 đến nay.

Đồng chí Y Ngọc, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh Nguyễn Đăng Lâm

Đồng chí Y Ngọc, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh Quảng Ngãi và lãnh đạo Sở VHTTDL trao tặng Bằng khen và tiền thưởng của UBND tỉnh cho VĐV Đinh Văn Tâm vừa đoạt HCB ASIAD 20 và HLV Phạm Quốc Anh. Ảnh Nguyễn Đăng Lâm

Cũng tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trân trọng biểu dương ông Dương Đình Lục, người dân thôn Đông Lỗ, xã Vạn Tường. Theo đó, năm 2021, trong quá trình lao động, ông đã phát hiện một pho tượng cổ vùi dưới cát tại khu vực vũng Buồm, xã Bình Thuận; năm 2023, ông cùng gia đình đã tự nguyện giao nộp toàn bộ hiện vật cho Bảo tàng Tổng hợp tỉnh. Qua giám định, hiện vật được xác định là tượng thần Khỉ Hanuman, tác phẩm điêu khắc đá thuộc nền nghệ thuật Champa, có niên đại khoảng 800 năm. Việc làm của ông Dương Đình Lục thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm công dân, góp phần giữ gìn di sản văn hóa của quê hương, và đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi nhận, khen thưởng gần 93 triệu đồng tại Quyết định số 2415/QĐ-BVHTTDL ngày 16/9/2026.

Đồng chí Y Ngọc, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh và lãnh đạo Sở VH,TT&DL Quảng Ngãi trao tặng Bằng khen, tiền thưởng của UBND tỉnh cho ông Dương Đình Lục

Tượng thần khỉ Hanuman do ông Dương Đình Lục phát hiện và giao nộp cho Bảo tàng tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi.

Theo Bảo tàng tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi, bức tượng ông Lục vớt được là tượng thần khỉ Hanuman được làm từ đá sa thạch, có niên đại thế kỷ XI-XII. Thân và đế tượng cao 84cm, nặng 150kg. Tượng thần khỉ Hanuman là tác phẩm điêu khắc độc đáo, có giá trị lịch sử và văn hóa nên cần được nghiên cứu, bảo tồn và trưng bày để công chúng tham quan.

Lãnh đạo xã Sơn Mai (quê hương VĐV Đinh Văn Tâm) tặng hoa chúc mừng.

Vận động viên Đinh Văn Tâm, huấn luyện viên Phạm Quốc Anh và ông Dương Đình Lục tuy hoạt động trong những lĩnh vực khác nhau, nhưng đều chung một điểm đáng quý đó là tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực và tình yêu, niềm tự hào đối với quê hương Quảng Ngãi. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Y Ngọc thay mặt lãnh đạo tỉnh chúc mừng và cảm ơn những đóng góp quý báu của ba cá nhân tiêu biểu.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Y Ngọc đề nghị ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các sở, ban, ngành, địa phương thời gian tới tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, chế độ chính sách; chú trọng phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng tài năng thể thao, xây dựng lực lượng kế cận, hướng tới thành tích cao hơn tại các đấu trường khu vực và quốc tế; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức của Nhân dân trong việc phát hiện, bảo vệ, giao nộp di vật, cổ vật; kịp thời ghi nhận, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có đóng góp cho công tác bảo tồn di sản văn hóa; tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân rèn luyện thân thể, xây dựng đời sống văn hóa; phát hiện, nhân rộng những tấm gương người tốt, việc tốt trong đời sống xã hội…/.

Tin, ảnh: Nguyễn Đăng Lâm