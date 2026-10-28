Quảng Ngãi tuyển dụng 519 giáo viên công lập

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Ngày 28/10, theo thông tin từ Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ngãi, Sở vừa ban hành Kế hoạch tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2026.

Theo kế hoạch, tổng chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên toàn tỉnh là 519 người. Trong đó, các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở GD&ĐT tuyển dụng 96 giáo viên, các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND cấp xã tuyển dụng 423 giáo viên.

Thời gian nộp hồ sơ xét tuyển giáo viên theo chính sách thu hút của Nghị định số 179/2024/NĐ-CP từ ngày 27/10 - 25/11/2026. Thời gian nộp hồ sơ đăng ký thi tuyển từ ngày 26/11 - 25/12/2026.

Đối với thí sinh đăng ký thi tuyển trải qua 2 vòng. Vòng 1 kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển. Vòng 2 thi môn nghiệp vụ chuyên ngành, với hình thức thi tự luận. Thời gian thi tự luận 180 phút.

Tổ chức thi vòng 2 đợt tuyển dụng giáo viên cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở GD&ĐT, dự kiến hoàn thành tuyển dụng trước ngày 30/11/2026. Tổ chức thi vòng 2 đợt tuyển dụng giáo viên đối với các cơ sở giáo dục cấp xã, dự kiến hoàn thành trước ngày 15/01/2027.

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ngãi, đối với các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở GD&ĐT, số lượng người làm việc được UBND tỉnh giao cho Sở GD&ĐT năm 2026 là 4.402 người. Số lượng người làm việc hiện có là 4.280 người. Đối với các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND cấp xã, số lượng người làm việc được UBND tỉnh giao cho UBND cấp xã năm 2026 là 24.801 người. Số lượng người làm việc hiện có là 24.230 người.