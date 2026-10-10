Quảng Ngãi tưởng niệm 60 năm vụ thảm sát Diên Niên - Phước Bình

Các đại biểu dâng hoa dâng hương tưởng nhớ 180 nạn nhân trong vụ thảm sát Diên Niên - Phước Bình.

Theo tư liệu lịch sử, ngày 9-10-1966, lính Nam Triều Tiên thuộc Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn Rồng Xanh, từ căn cứ Đồi Tranh Quang Thạnh tràn vào thôn Phước Bình (nay là thôn Phước Lộc, xã Sơn Tịnh), tập trung người dân tại sân trường học rồi sát hại 68 người, gồm 21 cụ già, 47 phụ nữ và trẻ em. Bốn ngày sau, lực lượng này tiếp tục càn quét thôn Diên Niên, sát hại 112 người dân tại sân đình. Hai vụ thảm sát đã cướp đi sinh mạng của 180 người vô tội, để lại nỗi đau dai dẳng cho thân nhân các nạn nhân và người dân địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Phạm Thị Trung, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi, nhấn mạnh, dù 60 năm đã trôi qua, những đau thương, mất mát của người dân Diên Niên - Phước Bình vẫn in đậm trong ký ức lịch sử. Lễ tưởng niệm hằng năm thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân những người đã khuất, đồng thời nhắc nhở các thế hệ về hậu quả đau thương của chiến tranh, từ đó trân trọng giá trị hòa bình.Thời gian qua, tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với chính quyền địa phương quản lý, bảo vệ di tích, lập hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia và xây dựng bia tưởng niệm tại hai địa điểm xảy ra thảm sát, đáp ứng nguyện vọng thăm viếng của người dân.

Sau lễ tưởng niệm tại thôn Diên Niên, các đại biểu đến dâng hoa, dâng hương tại bia tưởng niệm ở thôn Phước Lộc, tưởng nhớ 180 nạn nhân, đồng thời thể hiện quyết tâm phát huy truyền thống cách mạng, chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.