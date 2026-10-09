Quảng Ngãi: Tưởng niệm 60 năm vụ thảm sát Diên Niên, Phước Bình

Tại lễ tưởng niệm, bà Phạm Thị Trung, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ngãi, đã nhắc lại sự kiện 60 năm trước, trong hai ngày 9 và 13-10-1966, giặc đã tràn vào thôn Diên Niên và thôn Phước Bình (nay là thôn Phước Lộc, xã Sơn Tịnh) tàn sát 180 thường dân lương thiện.

Bia tưởng niệm Di tích lịch sử văn hóa vụ thảm sát Diên Niên - Phước Bình, ở thôn Diên Niên, xã Sơn Tịnh. Ảnh: PHÚ NHIÊU

Bà Phạm Thị Trung nhấn mạnh, việc tổ chức lễ tưởng niệm hằng năm mang ý nghĩa chia sẻ trước những mất mát với thân nhân các nạn nhân và nhắc nhở các thế hệ hôm nay về hậu quả đau thương của chiến tranh.

Các đại biểu tham gia Lễ tưởng niệm 60 năm ngày xảy ra vụ thảm sát Diên Niên - Phước Bình (9-10-1966 – 9-10-2026). Ảnh: PHÚ NHIÊU

Thời gian qua, tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với chính quyền địa phương quản lý, bảo vệ di tích, lập hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia và xây dựng bia tưởng niệm tại hai địa điểm xảy ra thảm sát, đáp ứng nguyện vọng thăm viếng, tưởng niệm của người dân trong và ngoài tỉnh.