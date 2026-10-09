Quảng Ngãi tưởng niệm 60 năm Ngày xảy ra Vụ thảm sát Diên Niên – Phước Bình

Lễ tưởng niệm 60 năm Ngày xảy ra Vụ thảm sát Diên Niên – Phước Bình được tổ chức trang nghiêm tại xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

Dự lễ có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đinh Thị Hồng Minh; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tâm; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương; thân nhân các nạn nhân, đại diện các thôn có người bị sát hại, cùng giáo viên, học sinh và đông đảo nhân dân xã Sơn Tịnh.

Thành kính dâng hoa tại Bia tưởng niệm Di tích lịch sử văn hóa Vụ thảm sát Diên Niên – Phước Bình

Tại bia tưởng niệm Di tích lịch sử văn hóa Vụ thảm sát Diên Niên – Phước Bình ở thôn Diên Niên, các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ những người dân vô tội đã ngã xuống trong các vụ thảm sát tháng 10.1966. Sau đó, đoàn tiếp tục dâng hương, dâng hoa tại bia tưởng niệm ở thôn Phước Lộc (thôn Phước Bình cũ), xã Sơn Tịnh.

Lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Bia tưởng niệm Di tích lịch sử văn hóa Vụ thảm sát Diên Niên – Phước Bình

Tại buổi lễ, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ngãi Phạm Thị Trung trình bày diễn văn tưởng niệm, ôn lại những đau thương, mất mát mà người dân hai thôn Diên Niên và Phước Bình phải gánh chịu trong chiến tranh.

Theo diễn văn, ngày 9.10.1966, lính Nam Triều Tiên thuộc Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn Rồng Xanh từ căn cứ Đồi tranh Quang Thạnh (xã Tịnh Thọ, nay là xã Thọ Phong) tràn vào thôn Phước Bình. Từng tốp lính lùng sục, bắt người dân tập trung về sân trường học của thôn, sau đó nổ súng và ném lựu đạn vào đám đông. Vụ thảm sát khiến 68 người thiệt mạng, trong đó có 21 cụ già, 47 phụ nữ và trẻ em.

Ngày 13.10.1966, lính Nam Triều Tiên từ căn cứ Núi Tròn tiếp tục càn quét vào thôn Diên Niên, bắt người già, phụ nữ và trẻ em tập trung tại sân đình làng. Sau đó, 112 người dân bị sát hại.

Người dân thành kính dâng hương

Chỉ trong hai vụ thảm sát, 180 người dân tại hai thôn đã thiệt mạng. Những mất mát ấy để lại nỗi đau sâu sắc đối với thân nhân các nạn nhân và cộng đồng địa phương, trở thành ký ức đau thương trong lịch sử vùng đất Sơn Tịnh.

Diễn văn cũng nhắc lại tinh thần đấu tranh của quân và dân Quảng Ngãi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa của việc tưởng niệm trong giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước và nâng cao ý thức gìn giữ hòa bình.

Bia tưởng niệm các nạn nhân Vụ thảm sát Diên Niên – Phước Bình tại thôn Phước Lộc (thôn Phước Bình cũ), xã Sơn Tịnh

Trải qua 60 năm, công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị Di tích lịch sử văn hóa Vụ thảm sát Diên Niên – Phước Bình tiếp tục được quan tâm. Các bia tưởng niệm tại thôn Diên Niên và thôn Phước Lộc được xây dựng để tưởng nhớ 112 đồng bào bị sát hại tại Diên Niên và 68 đồng bào bị sát hại tại Phước Bình, đáp ứng nguyện vọng thăm viếng, tưởng niệm của người dân và thân nhân các nạn nhân.

Lãnh đạo tỉnh thăm hỏi, chia sẻ với thân nhân các gia đình có người bị sát hại trong Vụ thảm sát Diên Niên – Phước Bình

Lễ tưởng niệm là dịp để Quảng Ngãi tiếp tục phát huy đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, chia sẻ với những mất mát của các gia đình, đồng thời nhắc nhở thế hệ trẻ trân trọng giá trị của độc lập, tự do, hòa bình và phát huy trách nhiệm gìn giữ, phát huy những giá trị lịch sử của quê hương.