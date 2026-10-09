Quảng Ngãi: Tưởng niệm 60 năm ngày 180 đồng bào vô tội bị sát hại trong chiến tranh

Tại buổi lễ, bà Phạm Thị Trung, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi đã trình bày diễn văn tưởng niệm, ôn lại những đau thương, mất mát mà người dân hai thôn Diên Niên và Phước Bình phải gánh chịu trong tháng 10/1966.

Quảng Ngãi tổ chức lễ tưởng niệm 60 năm Ngày xảy ra vụ thảm sát Diên Niên - Phước Bình (9/10/1966 - 9/10/2026). (Ảnh: Lê Danh)

Theo đó, ngày 9/10/1966, một trung đội lính Nam Triều Tiên thuộc Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn Rồng Xanh, từ căn cứ Đồi tranh Quang Thạnh tràn vào thôn Phước Bình (nay là thôn Phước Lộc, xã Sơn Tịnh) sát hại 68 người dân, trong đó có 21 cụ già, 47 phụ nữ và trẻ em.

Tiếp đó, ngày 13/10/1966, lính Nam Triều Tiên từ căn cứ núi Tròn mở cuộc càn quét vào thôn Diên Niên, sát hại 112 người dân vô tội. Chỉ trong hai cuộc tấn công, 180 đồng bào tại hai thôn đã thiệt mạng, để lại nỗi đau dai dẳng cho thân nhân các nạn nhân và cộng đồng địa phương.

Các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các nạn nhân. (Ảnh: Lê Danh)

Tại Bia tưởng niệm ở thôn Diên Niên, các đại biểu đã dành phút mặc niệm, dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; đồng thời bày tỏ sự sẻ chia với những mất mát mà các gia đình nạn nhân phải gánh chịu.

Lễ tưởng niệm là dịp tưởng nhớ 180 đồng bào vô tội, đồng thời nhắc nhở các thế hệ hôm nay về những đau thương do chiến tranh gây ra và giá trị của hòa bình.