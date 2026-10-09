Quảng Ngãi tưởng niệm 180 người dân bị thảm sát tại Diên Niên - Phước Bình

Lễ tưởng niệm do Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tổ chức, với sự tham dự của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tâm; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đinh Thị Hồng Minh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang, thân nhân các nạn nhân, giáo viên, học sinh và đông đảo người dân xã Sơn Tịnh.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi tham dự lễ tưởng niệm các nạn nhân vụ thảm sát Diên Niên – Phước Bình.

Tại buổi lễ, bà Phạm Thị Trung, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi đã trình bày diễn văn tưởng niệm, ôn lại những đau thương, mất mát mà người dân hai thôn Diên Niên và Phước Bình phải gánh chịu trong chiến tranh.

Theo đó, ngày 9/10/1966, một trung đội lính đánh thuê thuộc Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn Rồng Xanh, từ căn cứ tại Đồi tranh Quang Thạnh tràn vào thôn Phước Bình, nay là thôn Phước Lộc, xã Sơn Tịnh, sát hại 68 người dân. Trong số các nạn nhân có 21 cụ già, 47 phụ nữ và trẻ em.

Bốn ngày sau, ngày 13/10/1966, lính đánh thuê từ căn cứ núi Tròn tiếp tục mở cuộc càn quét vào thôn Diên Niên, sát hại 112 người dân vô tội.

Chỉ trong hai ngày, 180 thường dân tại hai thôn Diên Niên và Phước Bình đã bị sát hại. Những mất mát, đau thương ấy trở thành ký ức không thể phai mờ trong lịch sử địa phương, để lại nỗi đau sâu sắc đối với thân nhân các nạn nhân và cộng đồng dân cư.

Trong không khí trang nghiêm tại Bia tưởng niệm ở thôn Diên Niên, các đại biểu đã dành phút mặc niệm, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; đồng thời chia sẻ những mất mát mà các gia đình có người thân bị sát hại trong vụ thảm sát phải gánh chịu suốt nhiều thập kỷ qua.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi dâng hương tưởng niệm.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tâm; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đinh Thị Hồng Minh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành, địa phương thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các nạn nhân.

Cùng thời điểm, tại Bia tưởng niệm Điểm di tích Phước Bình, nay thuộc thôn Phước Lộc, lãnh đạo tỉnh, các đại biểu, đại diện gia đình nạn nhân và đông đảo người dân địa phương cũng tổ chức dâng hoa, dâng hương, tưởng nhớ những người dân vô tội bị sát hại cách đây 60 năm.

Lễ tưởng niệm góp phần phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, giáo dục thế hệ trẻ về giá trị của hòa bình.

Lễ tưởng niệm là dịp để các thế hệ hôm nay bày tỏ lòng tri ân đối với những người đã hy sinh, mất đi trong chiến tranh; tiếp tục phát huy đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, gìn giữ các giá trị lịch sử và truyền thống đấu tranh của quê hương.

Qua đó, góp phần giáo dục thế hệ trẻ về trách nhiệm bảo vệ hòa bình, phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương Quảng Ngãi ngày càng phát triển.