Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh dự lễ khai mạc.

Tối 18/11, tại Quảng Trường Phạm Văn Đồng, phường Cẩm Thành, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ khai mạc Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Quảng Ngãi năm 2026.

Đây là dịp để cộng đồng các dân tộc trong tỉnh gặp gỡ, giới thiệu những giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ và chia sẻ những sáng tạo đang làm giàu thêm đời sống văn hóa hôm nay. Đồng thời,tiếp tục tôn vinh, quảng bá đến bạn bè trong nước và quốc tế về tiềm năng, phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch của tỉnh trong công cuộc Hội nhập và phát triển, góp phần thực hiện nhiệm vụ về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và Chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống mặt trận tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025); hướng tới chào mừng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Đồng chí Nguyễn Đức Tuy, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND và đồng chí Nguyễn Đức Tâm, Phó Bí thư- Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu dự lễ khai mạc

Tham dự Lễ khai mạc có các đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; U Huấn, Uỷ viên dự khuyết Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Đức Tâm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Thị Hồng Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Các đồng chí Thường trực HĐND; lãnh đạo UBND tỉnh; Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; các lực lượng vũ trang tỉnh; các đồng chí đại diện lãnh đạo các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh; các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, cùng đông đảo nhân dân trong tỉnh…

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm phát biểu khai mạc

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đức Tâm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu khai mạc Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Quảng Ngãi năm 2026, đồng chí khẳng định: Đại đoàn kết là cội nguồn sức mạnh của toàn dân tộc. Sức mạnh ấy đã giúp nhân dân ta vượt qua thiên tai, đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược và tạo nên kỳ tích trong công cuộc đổi mới, xây dựng quê hương đất nước. Đại đoàn kết là di sản văn hóa tinh thần vô giá, là hạt nhân cốt lõi để từ đó kết tinh những giá trị văn hóa rực rỡ của mỗi cộng đồng dân cư và của toàn dân tộc. Từ trầm tích Sa Huỳnh cổ xưa, không gian Cồng chiêng đại ngàn cho đến làn điệu Bài chòi mộc mạc, tất cả đều được dung dưỡng, bảo tồn và trao truyền qua nhiều thế hệ nhờ vào bệ đỡ vững chãi của khối đại đoàn kết. Đoàn kết kiến tạo nên không gian sinh tồn của văn hóa. Văn hóa lại trở thành chất keo thiêng liêng gắn kết triệu trái tim chung một nhịp đập và trở thành sức mạnh nội sinh là hệ điều tiết mềm cho sự phát triển bền vững.

Đồng chí Nguyễn Đức Tâm nhấn mạnh: Tỉnh Quảng Ngãi chúng ta hôm nay, trong tầm vóc và diện mạo mới, đồng bào Kinh, Hrê, Co, Ca Dong cùng anh em Ba Na, Xơ Đăng, Giẻ Triêng, Gia Rai... cùng chung một ý chí, chung một khát vọng xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng giàu mạnh, đất nước phồn vinh. Đặc biệt, bằng sự sẻ chia, tôn trọng sự khác biệt và tinh thần tương thân tương ái, đồng bào các dân tộc trên toàn tỉnh tiếp tục sát cánh bên nhau, vượt qua những khó khăn, thách thức của giai đoạn chuyển giao để xây dựng một Quảng Ngãi mới phát triển toàn diện, bền vững, vừa là phên dậu vững chắc nơi ngã ba biên giới, vừa là cửa ngõ vươn mình ra biển lớn của Tổ quốc.

Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay đã thực sự trở thành một đợt sinh hoạt chính trị - văn hóa sâu rộng, lan tỏa mạnh mẽ đến từng thôn, xóm, làng, xã, phường trên toàn tỉnh đồng loạt tổ chức Ngày hội. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, địa phương, các nghệ nhân, già làng, người có uy tín, các văn nghệ sĩ, đoàn viên, thanh niên, học sinh, lực lượng vũ trang và toàn thể Nhân dân đã chung sức chuẩn bị, tổ chức các hoạt động thiết thực, phong phú, an toàn và giàu bản sắc.

Trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục củng cố và giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tiếp tục đổi mới có hiệu quả công tác bảo tồn, phát huy di sản văn hóa. Trong mọi hoạt động, lấy người dân làm trung tâm – vừa là chủ thể sáng tạo, vừa là đối tượng thụ hưởng, qua đó củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là nền tảng vững chắc để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị mỗi xã, phường, đặc khu cần lựa chọn và duy trì ít nhất một mô hình văn hóa, không gian văn hóa phù hợp để phát huy giá trị lâu dài sau Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết 2026. Ưu tiên đầu tư và đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của các thiết chế văn hóa, bảo tàng, thư viện, di tích, nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng, đình làng, nhà rông… trên địa bàn tỉnh để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thụ hưởng và sáng tạo văn hóa của Nhân dân.

Trong thời gian tới, tiếp tục huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển văn hóa; khuyến khích phát triển du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng, sản phẩm OCOP, nghề truyền thống và các ngành công nghiệp văn hóa phù hợp, để giá trị di sản tạo thêm sinh kế, việc làm và niềm tin cho người dân. Kiên quyết loại bỏ các biểu hiện thương mại hóa quá mức hoặc làm sai lệch giá trị di sản.

Chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi mỗi gia đình, mỗi khu dân cư, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Quảng Ngãi tiếp tục nuôi dưỡng tinh thần đoàn kết, giữ gìn nếp sống văn hóa, tôn trọng sự khác biệt, chung tay xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Mỗi người hãy là một đại sứ giới thiệu về quê hương; mỗi khu dân cư hãy là một không gian văn hóa đại đoàn kết; mỗi di sản hãy trở thành tiềm lực của cộng đồng và đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh.

Bà Y Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Giải Nhất cuốc thi cho tác giả Bùi Thanh Trung

Bà Phạm Thị Trung, GĐ Sở VHTT&DL trao giải Nhì cho 2 tác giả.

Trong đêm khai mạc, Ban tổ chức trao 17 giải thưởng Cuộc thi ảnh “Quảng Ngãi hạnh phúc - Happy Quangngai 2026”. Cuộc thi đã khép lại thành công với hơn 800 tác phẩm của 97 tác giả chuyên và không chuyên gửi về tham gia dự thi. Ban Giám khảo đã làm việc hết sức trách nhiệm, công tâm và đã chọn ra 16 tác phẩm xuất sắc để trao giải thưởng, và có 01 tác phẩm nhận được bình chọn nhiều nhất từ công chúng yêu nhiếp ảnh khắp mọi miền Tổ quốc. Tác phẩm “Thanh bình” của tác giả Bùi Thanh Trung là tác phẩm xuất sắc nhận giải Nhất của Cuộc thi. Ban tổ chức cũng trao 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 6 giải Khuyến khích.

Bà Y Ngọc, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh trao Bừng chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể cho các địa phương.

Cũng tại buổi lễ, Ban tổ chức công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 05 tháng 3 năm 2026 và trao 3 bằng chứng nhận của Bộ VH,TT&DL đối với việc ghi danh 03 di sản văn hóa phi vật thể vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, gồm: Nghề dệt thủ công truyền thống của người Gié - Triêng tại các xã Đăk Môn, Đăk Pék, Đăk Plô và Dục Nông; Lễ cầu mưa của người Hrê tại xã Ba Động; Lễ ăn than (Cha K’ chiah) của người Gié - Triêng tại các xã Đăk Môn, Đăk Plô và Dục Nông, tỉnh Quảng Ngãi.

Việc 03 di sản văn hóa được ghi danh vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của đồng bào các dân tộc Hrê và Gié - Triêng, mà còn khẳng định giá trị, sức sống bền bỉ của di sản trong đời sống cộng đồng.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chính thức phát động Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) tỉnh Quảng Ngãi và Cuộc thi sáng tác ca khúc về tỉnh Quảng Ngãi.

Cũng tại buổi lễ, để tôn vinh những giá trị đặc trưng, khơi nguồn sáng tạo và lan tỏa hình ảnh một Quảng Ngãi năng động, giàu bản sắc, thân thiện và phát triển, tỉnh Quảng Ngãi chính thức phát động Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) tỉnh Quảng Ngãi và Cuộc thi sáng tác ca khúc về tỉnh Quảng Ngãi. Với kỳ vọng lựa chọn được những tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu, kết tinh bản sắc văn hóa, con người và khát vọng phát triển của quê hương Quảng Ngãi.

Chương trình nghệ thuật.

Đặc biệt, chương trình nghệ thuật, với chủ đề: “Quảng Ngãi - Bản hòa ca đại đoàn kết" với 12 tiết mục: Hoạt cảnh hát múa- Giang sơn chí anh hùng;Hòa tấu nhạc cụ- Thanh âm mặt trời; Song ca nam, nữ bài chòi- Tình quê; Tốp ca nam, nữ- Vòng tay đại đoàn kết; Múa- Mắt biển; Hòa tấu nhạc cụ- Lý ngựa ô; Đơn ca nam- Hãy đợi anh; Tốp ca nam, nữ - Ngẫu hứng bài chòi; Tốp ca nam - Người Ka Dong uống rượu cần; Liên khúc- Cầu vồng lấp lánh; Hát & Múa- Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời- Bài ca mặt trận tổ quốc Việt Nam.

Một tiết mục trong chương trình nghệ thuật.

Những giai điệu hào hùng, những vũ điệu rực rỡ và những sắc màu nghệ thuật đã cùng hòa quyện, tạo nên một “Quảng Ngãi - Bản hòa ca đại đoàn kết” đầy cảm xúc, tự hào và khát vọng. Một bản hòa ca của tình yêu quê hương, đất nước; của tinh thần đoàn kết, nghĩa tình; của niềm tin và khát vọng xây dựng quê hương Quảng Ngãi ngày càng giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc.