Thiếu tướng Hồ Song Ân trao bảng tượng trưng hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Hà Văn Nhung thôn Ia Đal

Tham dự ngày hội có Thiếu tướng Hồ Song Ân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 716; Công ty Cổ phần Cao su Sa Thầy; Công ty TNHH MTV Cao su Chư Mom Ray; Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Duy Tân; các đồn biên phòng đứng chân trên địa bàn; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Đal, đại diện các thôn cùng đông đảo Nhân dân các dân tộc trên địa bàn.

Bà Hồ Thị Đào, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Đal phát biểu tại chương trình

Đặc biệt, chương trình vinh dự đón Đoàn công tác huyện Ôn Đun Mia, tỉnh Rattanakiri (Vương quốc Campuchia), do ông Chang Chi Dien, Chủ tịch Hội đồng huyện, làm trưởng đoàn đến thăm, làm việc và giao lưu. Hoạt động góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, sự hiểu biết và gắn bó giữa chính quyền, Nhân dân hai địa phương khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia.

Bà Hồ Thị Đào, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Đal, cho biết: Ia Đal là địa bàn có nhiều thành phần dân tộc cùng sinh sống. Mỗi dân tộc đều có những nét văn hóa, phong tục, tập quán và truyền thống tốt đẹp riêng, tạo nên sự phong phú, đa dạng trong đời sống văn hóa địa phương. Việc tổ chức các hoạt động trong tuần lễ không chỉ tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để Nhân dân giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm mà còn góp phần tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc, các thôn, làng; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh, tiến bộ.

Lãnh đạo địa phương trao bảng tượng trưng hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà Đại đoàn kết

Thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và trò chơi dân gian, địa phương mong muốn mỗi người dân trở thành chủ thể tích cực trong bảo tồn, gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp; đưa văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần, động lực nội sinh thúc đẩy phát triển bền vững.

Dịp này, Thiếu tướng Hồ Song Ân cùng đại diện lãnh đạo tỉnh và địa phương đã trao biển tượng trưng hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà “Đại đoàn kết” cho 6 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, với mức hỗ trợ 60 triệu đồng/căn. Nguồn kinh phí do Công an tỉnh Quảng Ngãi và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Đal hỗ trợ. Bên cạnh đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ thêm 100 triệu đồng để xây dựng nhà “Đại đoàn kết”.

Trưởng thôn báo cáo kết quả xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc

Theo kế hoạch, sau ngày hội điểm tại thôn Ia Đal, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao sẽ tiếp tục diễn ra trong khuôn khổ “Tuần văn hóa - Đại đoàn kết các dân tộc” năm 2026. Nổi bật là các môn thể thao và trò chơi dân gian như kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ, đi cà kheo; trưng bày, giới thiệu ẩm thực truyền thống; hội diễn nghệ thuật quần chúng, biểu diễn cồng chiêng, múa xoang của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn. Các hoạt động góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tăng cường giao lưu, gắn kết cộng đồng và tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc.