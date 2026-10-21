Quảng Ngãi: Từ thông tin người dân, tìm thấy hài cốt liệt sĩ sau hơn 60 năm

Lực lượng chức năng đưa phần hài cốt nghi là liệt sĩ về Ban Chỉ huy Quân sự xã Trường Giang để bảo quản, hương khói và tiếp tục xác minh theo quy định. Ảnh: UBND xã Trường Giang

Ngày 21.10, Ban Chỉ huy Quân sự xã Trường Giang (Quảng Ngãi) tổ chức khai quật, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại thôn An Bình, sau khi tiếp nhận thông tin về nơi chôn cất một chiến sĩ cách mạng bị địch sát hại năm 1964.

Thông tin do ông Lý Thanh Hồng (SN 1950), trú tại đội 13, thôn An Bình, cung cấp. Theo ông Hồng, vào tháng 11.1964, ông từng chứng kiến một chiến sĩ bộ đội hoạt động cách mạng bị địch bắt và sát hại. Sau đó, thi thể được chôn tại khu đất thuộc quyền sử dụng của gia đình ông.

Dù khu đất qua nhiều năm đã được sử dụng để trồng keo, ông Hồng vẫn ghi nhớ và đánh dấu vị trí chôn cất. Khi địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đặc biệt là Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, ông đã chủ động cung cấp thông tin, trực tiếp dẫn lực lượng chức năng đến địa điểm nghi có hài cốt liệt sĩ.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Ảnh: UBND xã Trường Giang

Tại hiện trường, lực lượng chức năng tiến hành khai quật và phát hiện những dấu tích nghi liên quan đến hài cốt liệt sĩ. Phần hài cốt được đưa về Ban Chỉ huy Quân sự xã để bảo quản, hương khói. Đơn vị đang báo cáo cấp trên, phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh thông tin, từng bước làm rõ danh tính liệt sĩ theo quy định.

Việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ không chỉ góp phần đưa những người đã hy sinh trở về với quê hương, đồng đội mà còn thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Qua đó, địa phương tiếp tục kêu gọi người dân cung cấp thông tin, chung tay tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và góp phần thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa.