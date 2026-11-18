Quang cảnh hội nghị

Sáng 18-11, UBND xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị công bố công khai Quy hoạch chung xã Tu Mơ Rông đến năm 2050. Theo quy hoạch được phê duyệt tại Quyết định số 412/QĐ-UBND ngày 11-11-2026, xã Tu Mơ Rông có tổng diện tích tự nhiên hơn 15.230ha. Địa phương định hướng phát triển theo mô hình nông thôn miền núi gắn với bảo tồn rừng tự nhiên, phát triển nông nghiệp đặc hữu và hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Phát biểu tại hội nghị công khai Quy hoạch chung xã Tu Mơ Rông đến năm 2050, đồng chí Trần Quốc Huy, Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông nhấn mạnh: Để địa phương phát triển đúng hướng, trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030, chúng tôi đã tổ chức khảo sát, xem xét và thống nhất phải tổ chức quy hoạch Tu Mơ Rông.

Các đại biểu về dự hội nghị

Theo đó, chiến lược Quy hoạch chung đến năm 2050, Tu Mơ Rông sẽ phát triển theo hướng xanh, bền vững. Trong đó lấy đời sống Nhân dân, nhất là bà con dân tộc thiểu số làm trọng; lấy nông, lâm nghiệp sinh thái làm nền tảng. Tập trung phát triển và hình thành chuỗi giá trị khép kín từ bảo tồn, nhân giống, trồng trọt đến chế biến sâu dược liệu, sâm Ngọc Linh và cà phê xứ lạnh, kết hợp phát triển nông nghiệp công nghệ cao và du lịch sinh thái gắn với văn hóa Xơ Đăng.

Việc thông qua quy hoạch có ý nghĩa quan trọng, tạo cơ sở để địa phương tổ chức không gian phát triển, quản lý đất đai, bố trí dân cư, đầu tư hạ tầng đồng bộ và thu hút nguồn lực; đồng thời gắn phát triển kinh tế với bảo tồn rừng tự nhiên, bảo vệ tài nguyên nước và môi trường.

Đồng chí Trần Quốc Huy - Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông phát biểu tại hội nghị

Bên cạnh việc công bố tại hội nghị, quyết định phê duyệt quy hoạch và các hồ sơ liên quan sẽ được công khai, niêm yết tại trụ sở UBND xã, nhà văn hóa và nhà rông sinh hoạt cộng đồng các thôn. Qua đó, giúp người dân thuận tiện tìm hiểu, nắm rõ định hướng phát triển của địa phương, thực hiện quyền được biết, được tham gia bàn bạc và giám sát quá trình triển khai. Đồng thời, việc công khai quy hoạch cũng giúp doanh nghiệp nắm bắt thông tin, chủ động tìm kiếm cơ hội đầu tư. Đây là quan điểm nhất quán của địa phương trong xây dựng môi trường minh bạch, luôn trải thảm đỏ chào đón các nhà đầu tư.

Phác thảo quy hoạch trung tâm hành chính và các khu dân cư Tu Mơ Rông đến năm 2050 ↵

Một trong những định hướng trọng tâm là phát triển các ngành hàng chủ lực có giá trị gia tăng cao, hình thành chuỗi giá trị khép kín từ bảo tồn, nhân giống, trồng trọt đến chế biến sâu dược liệu địa phương, nhất là sâm Ngọc Linh và cây cà phê xứ lạnh... Cùng với đó, xã khuyến khích phát triển nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao; hình thành các cụm chế biến nông, lâm sản và dược liệu quy mô phù hợp, ứng dụng công nghệ sạch. Du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm và du lịch cộng đồng gắn với văn hóa Xơ Đăng cũng được xác định là hướng phát triển quan trọng.

Về tổ chức không gian, quy hoạch xác định khu vực trung tâm xã là hạt nhân phát triển hành chính, chính trị, kinh tế, xã hội, thương mại, dịch vụ. Không gian dân cư được định hướng bố trí tập trung tại trung tâm xã và các điểm dân cư hiện hữu; hạn chế phát triển phân tán trên các sườn núi dốc, ưu tiên những khu vực thuận lợi về giao thông, điện, nước và an toàn trước thiên tai. Địa phương cũng chú trọng đầu tư, hoàn thiện hệ thống giao thông, cấp điện, cấp nước, viễn thông và các công trình hạ tầng xã hội; gắn phát triển kinh tế với bảo vệ rừng đầu nguồn, tài nguyên nước và môi trường.

Trao bản đồ quy hoạch tổng thể xã cho các thôn làng

Trao đổi với chúng tôi vè vấn đề này, đồng chí Võ Trung Mạnh, Bí thư Đảng ủy xã Tu Mơ Rông cho biết: Theo nội dung Quy hoạch, thì Tu Mơ Rông sẽ phát triển theo mô hình kinh tế đa tầng, nông, lâm nghiệp sinh thái bền vững; trở thành vùng trọng điểm phát triển nông, lâm nghiệp hữu cơ, công nghệ cao, trung tâm bảo tồn, nhân giống và phát triển chuỗi giá trị dược liệu quý, đặc biệt là sâm Ngọc Linh; cà phê xứ lạnh, kết hợp phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm gắn với bảo tồn văn hóa Xơ Đăng.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ, UBND xã khẩn trương cụ thể hóa quy hoạch thành kế hoạch triển khai với lộ trình, nhiệm vụ và trách nhiệm cụ thể theo phương châm “6 rõ”: rõ người thực hiện, rõ việc phải làm, rõ thời gian hoàn thành, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền.

Cán bộ Tu Mơ Rông quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ theo phân công trong quy hoạch

Trong đó, ưu tiên phát triển các ngành hàng chủ lực, nhất là sâm Ngọc Linh, dược liệu và cà phê xứ lạnh gắn với xây dựng chuỗi giá trị; huy động nguồn lực đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông, điện, nước và các công trình thiết yếu. Đồng thời, tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng, bảo vệ rừng và tài nguyên nước; khai thác tiềm năng du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với văn hóa Xơ Đăng.

Bảo tồn và phát huy nét đẹp văn hóa của bà con dân tộc thiểu số trên địa bàn Tu Mơ Rông↵

Thực hiện theo phương châm không dàn trải, phải có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm tính đồng bộ, khả thi, phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế, tạo động lực phát triển kinh tế và nâng cao đời sống nhân dân.

Một Tu Mơ Rông phát triển bền vững: Xanh, sạch, đẹp là điểm đến của du khách trong và ngoài nước, từ giấc mơ đang trở thành hiện thực, được xây dựng trên sức mạnh đoàn kết, ý chí quyết tâm của cán bộ, nhân dân trên địa bàn.