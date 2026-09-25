Quảng Ngãi: Tu Mơ Rông mang Trung thu đến hơn 2.500 thiếu nhi Xơ Đăng

Các em thiếu nhi tại Trường Mầm non Tu Mơ Rông vui Trung thu trong không khí rộn ràng, ấm áp với nhiều phần quà ý nghĩa.

Chiều 24/9, UBND xã Tu Mơ Rông phối hợp với các trường học trên địa bàn tổ chức chương trình Trung thu dành cho học sinh, thiếu nhi. Chương trình được triển khai tại Trường Mầm non Tu Mơ Rông, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Tu Mơ Rông và Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS xã Tu Mơ Rông.

Tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Tu Mơ Rông, khoảng 800 học sinh được hòa mình vào không khí Trung thu với nhiều hoạt động như múa lân, giao lưu cùng chú Cuội, chị Hằng và nhận quà.

Với nhiều em nhỏ là người Xơ Đăng, đây là dịp đặc biệt để cùng bạn bè đón Tết Trung thu trong không khí vui tươi, ấm áp ngay tại trường học.

Tại chương trình, ông Trần Quốc Huy, Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông, trực tiếp giao lưu, trao quà và động viên học sinh. Lãnh đạo xã mong muốn các em luôn chăm ngoan, nỗ lực học tập, rèn luyện để trở thành những công dân có ích, góp phần xây dựng quê hương trong tương lai.

Ông Trần Quốc Huy, Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông, trao quà Trung thu, động viên các em thiếu nhi chăm ngoan, học tập tốt.

Không chỉ tổ chức hoạt động tại các trường học, dịp Trung thu năm nay, xã Tu Mơ Rông còn triển khai nhiều chương trình hướng đến trẻ em ở các thôn, làng và người bệnh đang điều trị trên địa bàn.

Theo UBND xã Tu Mơ Rông, địa phương đã vận động nguồn lực xã hội hóa gần 170 triệu đồng để tổ chức các hoạt động vui Trung thu và trao quà cho thiếu nhi.

Nguồn lực này được sử dụng để chăm lo cho học sinh tại 3 trường, trẻ em tại các thôn, làng và bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn.

Tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tu Mơ Rông, đoàn công tác của xã đến từng phòng bệnh trao quà Trung thu cho bệnh nhân. Những phần quà tuy nhỏ nhưng góp phần mang đến không khí ấm áp, động viên người bệnh trong dịp Tết Trung thu.

Ông Nguyễn Bá Thành, Phó Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông, cho biết địa phương luôn chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho trẻ em, nhất là trong những dịp lễ, Tết.

Theo ông Thành, các hoạt động Trung thu không chỉ tạo sân chơi cho thiếu nhi mà còn là dịp động viên các em tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, qua đó góp phần xây dựng môi trường phát triển toàn diện cho trẻ em trên địa bàn.