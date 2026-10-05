Quảng Ngãi truy điệu, tiễn đưa 12 liệt sĩ về nơi an nghỉ

Các đại biểu tham dự Lễ viếng, truy điệu và an táng 12 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Ba Động

Dự lễ có Thiếu tướng Lương Đình Chung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5; Đại tá Nguyễn Thanh Xuân, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5.

Về phía tỉnh Quảng Ngãi có ông Nguyễn Đức Tuy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Đức Tâm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các sở, ban, ngành và Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh.

Về phía địa phương có lãnh đạo xã Ba Động, xã Đặng Thùy Trâm cùng đại diện các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang và đông đảo cán bộ, nhân dân.

Lễ truy điệu các hài cốt liệt sĩ được tổ chức trang nghiêm, xúc động

Trong không khí trang nghiêm, các đoàn đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Theo Ban Tổ chức, thực hiện Kế hoạch số 220/KH-UBND ngày 26.4.2026 của UBND xã Ba Động về thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, xã Ba Động và xã Đặng Thùy Trâm đã phối hợp quy tập được 12 hài cốt liệt sĩ.

Thiếu tướng Lương Đình Chung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5, dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ

Tại lễ truy điệu, ông Nguyễn Văn Sinh, Chủ tịch UBND xã Ba Động, Trưởng Ban Tổ chức Lễ tang đọc điếu văn tưởng niệm các liệt sĩ.

Điếu văn khẳng định, trong những năm tháng chiến tranh, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã không tiếc tuổi xuân, sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Nhiều người đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường, để lại phía sau những người thân, gia đình và quê hương đau đáu mong chờ.

Lãnh đạo Quân khu 5 và tỉnh Quảng Ngãi đưa hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ

Sau nhiều năm nằm lại giữa núi rừng, 12 liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập và đưa về an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Ba Động. Đây là sự trở về với quê hương, đồng chí, đồng đội, đồng thời thể hiện sự trọn vẹn nghĩa tình và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.

Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân xã Ba Động nguyện tiếp tục chăm lo, hương khói chu đáo cho các phần mộ liệt sĩ; phối hợp thực hiện hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, góp phần đưa những người đã hy sinh trở về với đất mẹ.

Những hài cốt liệt sĩ lần lượt được di chuyển về vị trí an táng

Sau lễ truy điệu, 12 hài cốt liệt sĩ lần lượt được di chuyển về vị trí an táng. Lãnh đạo Quân khu 5, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng lãnh đạo các địa phương trực tiếp đưa các hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ.

Đại biểu thắp hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Ba Động

Việc quy tập, an táng 12 hài cốt liệt sĩ thể hiện sự tri ân sâu sắc, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” cho các thế hệ.