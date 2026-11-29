Ông U Huấn, (bên phải) Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi đang đưa hài cốt liệt sĩ an táng. Ảnh: QS.

Ngày 29/11, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Kon Tum, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đăk Cấm tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trên địa bàn phường.

Tham dự buổi lễ có ông U Huấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; bà Y Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh; Đại tá Nguyễn Thanh Nam, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5; Đại tá Mai Kim Bình, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cùng đại diện các cơ quan, đơn vị và đông đảo cán bộ, nhân dân địa phương.

Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, với tinh thần trách nhiệm cao và sự nỗ lực của các lực lượng, thời gian qua, trên địa bàn phường Đăk Cấm đã tìm kiếm, cất bốc được 1 mộ tập thể và 5 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong các cuộc kháng chiến.

Trong đó, Đội K53, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi tìm kiếm, cất bốc được 3 hài cốt liệt sĩ; Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 10, Quân đoàn 34 tìm kiếm, cất bốc được 2 hài cốt liệt sĩ; Ban CHQS phường Đăk Cấm tìm kiếm, cất bốc được 1 mộ tập thể.

Các đại biểu thực hiện nghi thức đưa hài cốt liệt sĩ án táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Kon Tum. Ảnh: QS.

Tại buổi lễ, các đại biểu thành kính dâng hương, dâng hoa và dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Sau lễ truy điệu, hài cốt các liệt sĩ được an táng trang trọng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Kon Tum trong niềm xúc động, tiếc thương và lòng tri ân sâu sắc của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân địa phương.

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân phường Đăk Cấm nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, củng cố khối đại đoàn kết, nỗ lực xây dựng quê hương ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh.