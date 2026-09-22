Quảng Ngãi: Truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ A Ngõa

Lãnh đạo xã Tu Mơ Rông và Đăk Tờ Kan tiễn đưa hài cốt liệt sĩ A Ngõa về nơi an nghỉ cuối cùng. (Ảnh: BÁ THANH)

Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, từ thông tin người dân cung cấp, lực lượng chức năng xã Đăk Tờ Kan đã tổ chức khảo sát, xác minh và triển khai tìm kiếm tại khu vực vườn cà-phê thuộc thôn Tea Kan, xã Đăk Tờ Kan.

Từ ngày 13 đến 23/8, lực lượng tìm kiếm tiến hành đào, tìm kỹ lưỡng theo từng rãnh và phát hiện, cất bốc được hài cốt liệt sĩ A Ngõa.

Nghi thức an táng hài cốt liệt sĩ A Ngõa trang nghiêm và thành kính. (Ảnh: BÁ THANH)

Liệt sĩ A Ngõa, nguyên quán thôn Tê Xô Trong, xã Đăk Tờ Kan, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum (nay là thôn Tea Kan, xã Đăk Tờ Kan, tỉnh Quảng Ngãi); là đội viên quân du kích, hy sinh ngày 30/10/1980.

Theo nguyện vọng của thân nhân, hài cốt liệt sĩ A Ngõa được đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tu Mơ Rông.

Tại buổi lễ, các đại biểu dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ liệt sĩ A Ngõa; thực hiện lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tu Mơ Rông.