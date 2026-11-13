Quảng Ngãi: Truy điệu, an táng 5 hài cốt liệt sĩ

Lễ viếng, truy điệu và an táng 5 hài cốt liệt sĩ được tổ chức trang nghiêm, thành kính. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Dự lễ có các đồng chí: U Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi; Nguyễn Cao Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cùng lãnh đạo sở, ngành, lực lượng vũ trang, các địa phương cùng đông đảo cán bộ và nhân dân.

Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, xã Đặng Thùy Trâm đã tìm kiếm, quy tập được 5 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Bệnh xá Đức Phổ (còn gọi là Bệnh xá Hố Sâu giai đoạn 1971-1972), thuộc tổ Hố Sâu, thôn Đồng Răm.

Sau khi quy tập, xã Đặng Thùy Trâm bàn giao các hài cốt liệt sĩ cho xã Ba Tơ tổ chức truy điệu, an táng.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi thành kính tiễn đưa hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, đồng chí U Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại biểu và nhân dân dâng hoa, dâng hương, tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Đọc điếu văn tại lễ truy điệu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ba Tơ Đinh Trọng Thành bày tỏ lòng thành kính, biết ơn và tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng tuổi thanh xuân, xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

“Sự hy sinh cao cả của các anh mãi được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khắc ghi; là niềm tự hào và động lực để các thế hệ hôm nay tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng quê hương ngày càng phát triển”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ba Tơ Đinh Trọng Thành nhấn mạnh.

Sau lễ truy điệu, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi cùng lãnh đạo các địa phương và lực lượng vũ trang thành kính tiễn đưa 5 hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.