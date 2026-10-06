Quảng Ngãi: Truy điệu, an táng 12 hài cốt liệt sĩ

Lễ truy điệu và an táng 12 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Ba Động.

12 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trong “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Từ thông tin do nhân dân, nhân chứng cung cấp, Ban CHQS xã Đặng Thùy Trâm và xã Ba Động phối hợp các lực lượng chức năng rà soát, tìm kiếm, quy tập được 12 hài cốt. Trong đó, 9 hài cốt được tìm thấy tại xã Đặng Thùy Trâm và 3 hài cốt tại xã Ba Động.

Tại buổi lễ, các đại biểu dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng tri ân đối với các liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Chủ tịch UBND xã Ba Động Nguyễn Văn Sinh đọc điếu văn, khẳng định địa phương tiếp tục thực hiện tốt đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo phần mộ liệt sĩ và gia đình chính sách, người có công.

Sau nhiều năm nằm lại tại các chiến trường, 12 hài cốt liệt sĩ được đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Ba Động - vùng đất giàu truyền thống cách mạng, nơi khởi nguồn cuộc khởi nghĩa Ba Tơ lịch sử.