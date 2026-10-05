Quảng Ngãi truy điệu, an táng 12 hài cốt liệt sĩ

Dự lễ có Thiếu tướng Lương Đình Chung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5, Trưởng Ban Chỉ đạo “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” Quân khu 5; Đại tá Nguyễn Thanh Xuân, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5; đại biểu Phòng Chính sách Quân khu 5.

Những lẵng hoa tươi thắm dâng lên các anh hùng liệt sĩ.

Về phía tỉnh Quảng Ngãi có đồng chí Nguyễn Đức Tuy, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Đức Tâm, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đại biểu các cơ quan, đơn vị, địa phương cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân.

Các đoàn đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, xã Ba Động và xã Đặng Thùy Trâm đã tổ chức tìm kiếm, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ. Sau khi hoàn thành các thủ tục theo quy định, các hài cốt liệt sĩ được đưa về Nghĩa trang Liệt sĩ xã Ba Động để tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh thành kính đưa hài cốt các liệt sĩ về nơi an táng.

Thiếu tướng Lương Đình Chung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 và đồng chí Nguyễn Đức Tuy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi đưa hài cốt liệt sĩ đến nơi an táng.

Điếu văn tại lễ truy điệu bày tỏ lòng thành kính, sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương đối với công lao, sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ. Sau nhiều năm nằm lại nơi chiến trường, 12 hài cốt liệt sĩ nay được đưa về an nghỉ cùng đồng chí, đồng đội tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Ba Động. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân xã Ba Động nguyện tiếp tục thực hiện tốt đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng; chăm sóc chu đáo phần mộ liệt sĩ; tiếp tục phối hợp thực hiện hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Quảng Ngãi thành kính dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Sau lễ truy điệu, 12 hài cốt liệt sĩ được các đồng chí lãnh đạo Quân khu 5, tỉnh Quảng Ngãi, Bộ CHQS tỉnh và lãnh đạo các địa phương đưa về vị trí an táng.