Dự buổi lễ có ông U Huấn, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; bà Y Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Quân khu 5, Quân đoàn 34, Bộ CHQS tỉnh, Sư đoàn 10; lãnh đạo các địa phương và đông đảo nhân dân trên địa bàn.

Quang cảnh buổi lễ

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS”, các cấp, ngành, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã tích cực phối hợp, cung cấp thông tin, tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi hài cốt được đưa về nghĩa trang là thêm một liệt sĩ được trở về với đất mẹ, quê hương và đồng đội, được chăm sóc, hương khói trong sự tri ân của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tiễn đưa các anh về nơi an nghỉ cuối cùng

Thay mặt Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đăk Cấm, ông Phạm Văn Phụ, Phó Chủ tịch UBND phường đọc điếu văn, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và niềm tiếc thương sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ. Sau bao năm tháng nằm lại nơi chiến trường, hôm nay, các liệt sĩ đã được tìm thấy, được đón về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Kon Tum, trở về với đồng đội trong vòng tay yêu thương và lòng biết ơn sâu nặng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân. Dù danh tính, quê hương và thân nhân chưa được xác định, các liệt sĩ mãi mãi là những người con ưu tú của dân tộc, đã hiến dâng cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

11 HCLS được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Kon Tum trong không khí trang nghiêm, thành kính.

Trong số 11 HCLS được quy tập, Đội K53 (Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi) tìm kiếm, quy tập 3 hài cốt; Đội tìm kiếm, quy tập HCLS Sư đoàn 10 (Quân đoàn 34) quy tập 2 hài cốt liệt sĩ thuộc Trung đoàn 28. Đặc biệt, Ban CHQS phường Đăk Cấm phối hợp với các lực lượng tìm kiếm, quy tập 6 HCLS tại một mộ chung ở số nhà 60, đường Nguyễn Thiện Thuật, Tổ 2, phường Đăk Cấm.