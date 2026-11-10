Quảng Ngãi triển khai phong trào thi đua chăm lo người có công

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi thành kính tiễn đưa hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Cụ thể, thi đua phấn đấu 100% hộ người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú; bảo đảm 100% người có công và thân nhân người có công đủ điều kiện được giải quyết, hưởng đầy đủ các chế độ ưu đãi theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

Thi đua quyết tâm hoàn thành mục tiêu “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” và thực hiện đúng, đầy đủ, công khai, minh bạch chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm hành vi gian lận, trục lợi chính sách, tham nhũng, tiêu cực, bảo đảm chính sách đến đúng đối tượng, đúng chế độ.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên thăm hỏi, tặng quà cho gia đình chính sách ở đặc khu Lý Sơn. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Để thực hiện tốt các chỉ tiêu trên, tỉnh yêu cầu phong trào thi đua cần được triển khai sâu rộng, thiết thực, hiệu quả từ tỉnh đến cơ sở, tránh hình thức, phô trương, lãng phí.

Đồng thời, từng địa phương, cơ quan, đơn vị phải xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung, giải pháp thực hiện cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm; công tác khen thưởng phải bảo đảm công khai, minh bạch, chính xác, đúng người, đúng thành tích, ưu tiên khen thưởng các tập thể, cá nhân ở cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và những người trực tiếp chăm sóc, hỗ trợ người có công với cách mạng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm thăm hỏi, tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng ở xã An Phú. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, mục tiêu của phong trào là tạo khí thế thi đua sôi nổi, sâu rộng, khơi dậy mạnh mẽ trách nhiệm, tình cảm và lòng biết ơn của các tầng lớp nhân dân đối với các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng; đưa việc chăm lo người có công trở thành việc làm thường xuyên, tự giác, thiết thực trong mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư.

Kịp thời phát hiện, tôn vinh, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua; đồng thời biểu dương những tấm gương người có công với cách mạng vượt khó vươn lên, làm kinh tế giỏi, đóng góp tích cực cho cộng đồng. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, khơi dậy ý chí, khát vọng cống hiến xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.

Theo kế hoạch, phong trào thi đua đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng sẽ được tổng kết vào dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027).