Quảng Ngãi triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11

Nghệ nhân đồng bào dân tộc thiểu số góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tại địa phương

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 378/KH-UBND về phát triển văn hóa Việt Nam và tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam” giai đoạn 2026–2030 trên địa bàn tỉnh, nhằm triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7.1.2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Kế hoạch xác định văn hóa là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh quan trọng và động lực thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững. Đồng thời, hướng đến tạo đợt sinh hoạt văn hóa – chính trị sâu rộng trong toàn xã hội; nâng cao khả năng tiếp cận, sáng tạo và thụ hưởng văn hóa của nhân dân; tôn vinh di sản truyền thống, gắn bảo tồn bản sắc với phát triển du lịch và tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng.

Theo kế hoạch, các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức với nhiều hình thức phong phú, kết hợp giữa truyền thống và đương đại. Tỉnh chú trọng triển lãm, trưng bày tư liệu, hình ảnh về di sản và thành tựu phát triển văn hóa; tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao; tạo điều kiện để văn nghệ sĩ, nghệ nhân, trí thức phát huy năng lực sáng tạo, giới thiệu các tác phẩm và sản phẩm văn hóa có giá trị.

Tỉnh định hướng kết nối Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18.11), Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23.11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11) tại khu dân cư, bảo đảm thiết thực, lấy người dân làm chủ thể.

Các hoạt động giao lưu văn hóa giữa các dân tộc, tôn giáo; hội thi, hội diễn quần chúng; truyền dạy nghệ thuật truyền thống, nghề thủ công mỹ nghệ và tôn vinh những người có đóng góp cho sự nghiệp văn hóa tiếp tục được quan tâm.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ góp phần lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Cùng với đó, Quảng Ngãi khuyến khích tổ chức các giải thi đấu, biểu diễn thể thao quần chúng nhằm bảo tồn các môn thể thao dân tộc như võ cổ truyền, kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ, đua thuyền truyền thống. Hoạt động tuyên truyền lưu động, phát triển thư viện cộng đồng, thư viện lưu động và phong trào đọc sách cũng được đẩy mạnh, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân tại cơ sở.

Kế hoạch đồng thời đề cập việc thực hiện chính sách nghỉ làm việc hưởng nguyên lương vào Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11), mở cửa miễn phí hoặc giảm phí tham quan tại các bảo tàng, di tích lịch sử – văn hóa và cơ sở văn hóa, thể thao công lập do tỉnh quản lý; vận động doanh nghiệp du lịch, cơ sở lưu trú và điểm vui chơi giải trí tư nhân triển khai các chương trình ưu đãi, giảm giá dịch vụ, kích cầu du lịch văn hóa trải nghiệm.

Trong phát triển văn hóa lâu dài, tỉnh chú trọng ứng dụng công nghệ số tại các thiết chế văn hóa; xây dựng bảo tàng số, thư viện số, ứng dụng trải nghiệm thực tế ảo và thuyết minh tự động bằng mã QR. Đồng thời, tăng cường giáo dục di sản trong trường học, xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và nhân rộng các mô hình bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch cộng đồng.

Quảng Ngãi cũng định hướng phát huy các tài nguyên văn hóa đặc trưng như di sản văn hóa Sa Huỳnh, nghệ thuật bài chòi, không gian văn hóa cồng chiêng, biển đảo Lý Sơn, Măng Đen, các di tích lịch sử cách mạng và làng nghề truyền thống. Việc khai thác các giá trị này gắn với phát triển du lịch bền vững, nghề thủ công truyền thống, văn hóa ẩm thực, nghệ thuật biểu diễn và kinh tế di sản.

Theo kế hoạch, Hội nghị Văn hóa toàn tỉnh dự kiến tổ chức định kỳ 5 năm một lần, bắt đầu từ năm 2027, nhằm đánh giá kết quả xây dựng văn hóa, con người Quảng Ngãi và đề xuất giải pháp phát triển văn hóa đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới.

Thông qua các nhiệm vụ trên, Quảng Ngãi hướng đến phát huy sức mạnh nội sinh của văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, giàu bản sắc; nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, đồng thời gắn bảo tồn và phát huy di sản với phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa và kinh tế – xã hội bền vững.