Quảng Ngãi: Triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Các nghệ nhân ở Măng Đen trình diễn lễ hội đường phố phục vụ du khách

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, UBND các xã, phường, đặc khu tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, bồi thường, tái định cư và giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất.

Trong đó, Sở Tài chính thường xuyên rà soát kịch bản tăng trưởng, phối hợp với các cơ quan liên quan đôn đốc thực hiện các chỉ tiêu theo ngành, lĩnh vực, phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) quý IV đạt 9,47%; tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công.

Sở Công thương tiếp tục xác định công nghiệp là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2026; phát huy đà tăng trưởng của các sản phẩm lọc dầu, thép; làm việc với các doanh nghiệp lớn, nhất là thép, lọc hóa dầu, chế biến chế tạo, điện... để tối đa hóa công suất và sản lượng quý IV.

Bên cạnh đó, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án thủy điện Đăk Mi 1 (công suất 84MW) đi vào vận hành cuối năm 2026.

Dự án kè chống sạt lở đoạn qua xã Kon Braih, tỉnh Quảng Ngãi, đang được đẩy nhanh thi công

UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp các đơn vị tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn tất các thủ tục để sớm triển khai các dự án giao thông kết nối quan trọng, trọng tâm là tuyến đường cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum; đẩy mạnh xây dựng và phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê trên địa bàn tỉnh.

Sở VH-TT-DL phối hợp các địa phương khai thác hiệu quả mùa du lịch cuối năm; tăng cường chuyển đổi số, khai thác dữ liệu, liên kết doanh nghiệp và các ngành dịch vụ để nâng cao đóng góp của du lịch vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Dung Quất, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y và các khu công nghiệp trên địa bàn; ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, thân thiện môi trường, các nhà đầu tư FDI lớn trong các lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo, năng lượng sạch.