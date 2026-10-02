Quảng Ngãi triển khai các hệ giá trị, xây dựng đời sống văn hóa

Quảng Ngãi triển khai đồng bộ các hệ giá trị quốc gia, văn hóa, gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Kế hoạch số 374/KH-UBND triển khai đồng bộ hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trên địa bàn tỉnh, hướng tới đưa các hệ giá trị từng bước thấm sâu vào đời sống xã hội.

Theo Kế hoạch, Quảng Ngãi sẽ cụ thể hóa các hệ giá trị thành tiêu chí, chuẩn mực ứng xử văn hóa phù hợp với từng lĩnh vực, đối tượng, cơ quan, đơn vị, địa phương và cộng đồng; đồng thời triển khai thí điểm, nhân rộng các mô hình hiệu quả trong thực hành các hệ giá trị.

Bốn nhóm giá trị được xác định gồm hệ giá trị quốc gia; hệ giá trị văn hóa; hệ giá trị gia đình; chuẩn mực con người Việt Nam. Trong đó, chuẩn mực con người Việt Nam được xác định với các phẩm chất: yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỉ cương, sáng tạo, khát vọng vươn lên và tinh thần cống hiến.

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Tỉnh sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về nội hàm, ý nghĩa của các hệ giá trị; đổi mới hình thức truyền thông; tăng cường giáo dục đạo đức, kĩ năng sống, văn hóa công sở, văn hóa kinh doanh, nếp sống văn hóa trong gia đình và cộng đồng.

Hằng năm tổ chức tối thiểu 2 đợt truyền thông hoặc chuyên đề truyền thông cấp tỉnh, đồng thời duy trì thường xuyên hoạt động tuyên truyền tại cơ sở.

Mỗi sở, ngành lựa chọn xây dựng hoặc duy trì ít nhất 1 mô hình hiệu quả; mỗi địa phương lựa chọn xây dựng hoặc duy trì ít nhất 2 mô hình thực hành các hệ giá trị. Các mô hình phải xác định rõ mục tiêu, nội dung, kết quả dự kiến và tiêu chí đánh giá để theo dõi, nhân rộng.

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Quảng Ngãi cũng đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; nghiên cứu ứng dụng thực tế ảo, trí tuệ nhân tạo để số hóa các hệ giá trị, tư liệu, câu chuyện, hình ảnh, hiện vật phục vụ giáo dục và trải nghiệm văn hóa, thể thao, du lịch.

Theo lộ trình, giai đoạn 2026-2030 tỉnh xây dựng, triển khai các chương trình, đề án, mô hình điểm và tổ chức sơ kết, đánh giá; giai đoạn 2031-2035 tiếp tục hoàn thiện, nhân rộng các mô hình hiệu quả.