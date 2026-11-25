Kế hoạch nhằm tổ chức triển khai thi hành kịp thời, hiệu quả Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản số 17/2026/QH16 được Quốc hội khóa XVI thông qua ngày 24/8/2026, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2027.

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Theo đó, tỉnh tập trung tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thi hành Luật và các văn bản hướng dẫn thông qua hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tài liệu, báo chí và cổng, trang thông tin điện tử. Công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ được triển khai nhằm cập nhật quy định mới, hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính, xử lý tình huống nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động xuất bản, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ để bảo đảm phù hợp, thống nhất với Luật. Quảng Ngãi cũng phối hợp xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật.

Trong lĩnh vực thủ tục hành chính, tỉnh rà soát, công bố, công khai các thủ tục thuộc lĩnh vực xuất bản, in và phát hành trong phạm vi giải quyết; cập nhật quy trình nội bộ và hệ thống giải quyết thủ tục hành chính, hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện và xử lý các vấn đề phát sinh trong giai đoạn chuyển tiếp.

Kế hoạch đồng thời chú trọng hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, tiếp nhận và xử lý kiến nghị; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình thi hành Luật, kịp thời tổng hợp khó khăn, vướng mắc, sơ kết, tổng kết và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan đầu mối tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai Kế hoạch; chủ trì hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công. Định kỳ hoặc đột xuất, Sở tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo yêu cầu.

Việc triển khai Kế hoạch góp phần bảo đảm Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản được thực hiện thống nhất, hiệu quả trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản./.