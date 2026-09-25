Quảng Ngãi: Trao 'Thẻ an toàn cộng đồng', bảo vệ người dân vùng thiên tai

Trao thẻ an toàn cộng đồng cho người dân xã Tu Mơ Rông nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Tại xã Tu Mơ Rông, những năm qua, mưa bão gây thiệt hại nặng nề, đe dọa tính mạng, cuộc sống người dân. Trước dự báo mưa lũ còn diễn biến phức tạp trong thời gian tới, Công an xã Tu Mơ Rông chủ động rà soát địa bàn, xác định các hộ có nguy cơ bị ảnh hưởng để xây dựng phương án bảo vệ, sơ tán và cứu hộ.

Điểm mới trong cách làm này là công an xã ứng dụng chuyển đổi số, số hóa phương án bảo vệ riêng cho từng hộ thông qua “Thẻ an toàn cộng đồng” gắn mã QR. Trên thẻ an toàn cộng đồng, mỗi hộ được lập một hồ sơ an toàn, cập nhật thông tin về nhân khẩu, vị trí nhà ở, địa điểm sơ tán và lực lượng được phân công trực tiếp phụ trách hỗ trợ dân.

Với người dân, khi quét mã QR trên thẻ có thể biết thông tin cảnh báo, dấu hiệu nguy hiểm, kỹ năng ứng phó, địa điểm sơ tán và người phụ trách hỗ trợ khi xảy ra thiên tai. Nhờ đó, từng hộ dân đã có sẵn phương án bảo vệ, sơ tán và cứu hộ phù hợp. Khi thiên tai xảy ra, người dân sẽ biết rõ cần liên hệ với ai, di chuyển đến đâu và thực hiện những gì khi có tình huống khẩn cấp.

Chương trình “Thẻ an toàn cộng đồng” là cách làm sáng tạo của Công an xã Tu Mơ Rông nhằm bảo vệ người dân ở những khu vực có nguy cơ thiên tai. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Đối với lực lượng tham gia ứng cứu, thông tin trên thẻ giúp nhanh chóng xác định vị trí hộ dân, số nhân khẩu, người cần hỗ trợ, phương án sơ tán và lực lượng phụ trách. Từ dữ liệu này, Tổ xung kích hỗ trợ phòng chống thiên tai xã Tu Mơ Rông có thể nhanh chóng xác định vị trí hộ dân, số người cần hỗ trợ và thực hiện phương án di dời đã chuẩn bị từ trước. Cách làm này giúp lực lượng chức năng tiếp cận đúng hộ, tổ chức di dời và cứu hộ, cứu nạn nhanh chóng, hạn chế bỏ sót người dân trong tình huống khẩn cấp.

Tại chương trình, Công an xã Tu Mơ Rông phối hợp Đoàn Thanh niên xã hướng dẫn người dân quét mã QR trên “Thẻ an toàn cộng đồng” để tra cứu thông tin và phương án bảo vệ của gia đình. Sau khi nhận thẻ, các hộ dân sẽ dán tại vị trí dễ nhận biết trong nhà, giúp lực lượng chức năng nhanh chóng nhận diện hộ dân, nắm thông tin nhân khẩu và kích hoạt phương án sơ tán, cứu hộ khi cần thiết.

Hướng dẫn người dân quét mã QR trên “Thẻ an toàn cộng đồng” để tra cứu thông tin và phương án bảo vệ của gia đình. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Theo Thiếu tá Nguyễn Văn Hạnh, Trưởng Công an xã Tu Mơ Rông, thông qua “Thẻ an toàn cộng đồng”, công an xã mong muốn chủ động bảo vệ người dân ở những khu vực có nguy cơ thiên tai, xây dựng phương án cụ thể cho từng hộ, không để ai bị bỏ lại phía sau khi xảy ra tình huống khẩn cấp. Đây cũng là tinh thần phục vụ, bảo vệ nhân dân của lực lượng công an xã: khi người dân cần, khi người dân gặp khó khăn, luôn có Công an xã Tu Mơ Rông đồng hành, hỗ trợ.

Đồng chí Trần Quốc Huy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tu Mơ Rông đánh giá cao ý tưởng và cách làm sáng tạo của chương trình “Thẻ an toàn cộng đồng” do công an xã chủ trì. Chương trình thể hiện tinh thần chủ động trong bảo vệ người dân, nhất là trong bối cảnh mùa mưa bão còn diễn biến phức tạp.

“Công an xã cần tiếp tục bám sát thực tiễn, rà soát, cập nhật các phương án để sẵn sàng hỗ trợ người dân khi có tình huống xảy ra, góp phần bảo vệ người dân vững vàng vượt qua thiên tai, xứng đáng với niềm tin, tình cảm của đồng bào Xơ Đăng dành cho lực lượng công an”, đồng chí Trần Quốc Huy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tu Mơ Rông yêu cầu.