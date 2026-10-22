Quảng Ngãi: Trao tặng nhà rông văn hóa, thắt chặt tình đoàn kết quân dân

Các đại biểu tham dự Lễ khánh thành, bàn giao Nhà rông văn hóa thôn Giang Lố 1

Chiều 22.10, tại thôn Giăng Lố 1, xã Sa Loong (tỉnh Quảng Ngãi), Binh đoàn 15 tổ chức khánh thành, bàn giao nhà rông văn hóa tặng cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.

Dự buổi lễ có Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ, Tư lệnh Binh đoàn 15; Đại tá Đoàn Văn Uẩn, Phó Chủ nhiệm Chính trị Binh đoàn 20; đại diện Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ngãi, lãnh đạo địa phương cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Công trình được triển khai theo chủ trương của Thường vụ Quân ủy Trung ương, có tổng kinh phí hơn 2 tỉ đồng do Binh đoàn 20 hỗ trợ. Binh đoàn 15 làm chủ đầu tư, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 732 trực tiếp phối hợp với địa phương tổ chức thực hiện.

Nhà rông được xây dựng theo kiến trúc truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số, kết hợp kết cấu bền vững, bảo đảm chất lượng, an toàn và phù hợp với nhu cầu sinh hoạt cộng đồng.

Sau khi hoàn thành, công trình được bàn giao cho địa phương quản lý, sử dụng, tạo thêm không gian tổ chức các hoạt động văn hóa, giao lưu và sinh hoạt chung của người dân.

Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ, Tư lệnh Binh đoàn 15 phát biểu tại Lễ khánh thành

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ nhấn mạnh, nhà rông không chỉ là công trình kiến trúc truyền thống mà còn là biểu tượng văn hóa, nơi hội tụ, gắn kết cộng đồng, lưu giữ và trao truyền những giá trị văn hóa tốt đẹp của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.

Việc xây dựng, trao tặng nhà rông thể hiện sự quan tâm của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và tình cảm, trách nhiệm của các đơn vị Quân đội đối với nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc và củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân trên địa bàn.

Ông Xiêng Thanh Phú, Chủ tịch UBND xã Sa Loong cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của các đơn vị Quân đội trong xây dựng nhà rông văn hóa

Tư lệnh Binh đoàn 15 mong muốn cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương tiếp tục quản lý, giữ gìn, khai thác công trình thiết thực, hiệu quả; thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, sinh hoạt cộng đồng và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Qua đó, phát huy vai trò của nhà rông trong đời sống văn hóa, góp phần xây dựng thôn, làng đoàn kết, văn minh, phát triển.

Các đại biểu cắt băng khánh thành nhà rông

Thay mặt cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, ông Xiêng Thanh Phú, Chủ tịch UBND xã Sa Loong, bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Binh đoàn 20, Binh đoàn 15 và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 732.

Theo ông Xiêng Thanh Phú, công trình là món quà ý nghĩa, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống và thắt chặt tình đoàn kết quân dân. Địa phương sẽ phối hợp quản lý, bảo vệ và phát huy hiệu quả công trình, đưa nhà rông trở thành không gian sinh hoạt văn hóa thiết thực của cộng đồng.

Đông đảo người dân thôn Giang Lố 1, xã Sa Loong tham dự Lễ khánh thành Nhà rông văn hóa

Theo Binh đoàn 15, trong năm 2026, đơn vị triển khai xây dựng 9 nhà rông văn hóa tại hai tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi, với tổng kinh phí 20 tỉ đồng do Binh đoàn 20 hỗ trợ.

Tính cả 4 công trình được xây dựng trong năm 2024, giai đoạn 2024 - 2026, Binh đoàn 15 triển khai xây dựng tổng cộng 13 nhà rông văn hóa, với tổng kinh phí hơn 32 tỉ đồng.

Những công trình này góp phần chăm lo đời sống tinh thần, bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc, đồng thời củng cố thế trận lòng dân trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên.

Dịp này, Binh đoàn 15 khen thưởng các tập thể có thành tích trong xây dựng công trình và trao quà tặng nhân dân thôn Giăng Lố 1. Các đại biểu cùng người dân địa phương tham gia giao lưu văn hóa, diễn tấu cồng chiêng và thưởng thức ẩm thực truyền thống trong không khí vui tươi, thắm tình đoàn kết quân dân.