Quảng Ngãi: Trao giải cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết 57

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Tấn Liêm trao giải Nhất tập thể cho Ủy ban nhân dân xã Bình Sơn. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Đánh giá kết quả cuộc thi, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Tấn Liêm cho biết, cuộc thi lần này ghi dấu ấn rõ nét ở 3 khía cạnh đột phá. Đó là bộ đề thi gồm 150 câu hỏi được thẩm định chặt chẽ, lồng ghép thực tế giữa chủ trương Nghị quyết với kỹ năng số như dịch vụ công trực tuyến, an toàn thông tin và ứng dụng AI.

Qua đó, giúp người dự thi vừa nắm chắc các chủ trương, định hướng lớn của Đảng, vừa trang bị ngay cho mình những kỹ năng số thiết yếu để tự tin hòa nhập vào môi trường số.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Tấn Liêm phát biểu tại hội nghị tổng kết và trao giải cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết 57. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Tính sáng tạo trong công tác vận hành nền tảng thi trực tuyến, tính năng thống kê dữ liệu theo thời gian thực đến từng xã, phường, đặc khu của tỉnh đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, minh bạch giữa các địa phương và trở thành công cụ số hữu hiệu giúp lãnh đạo các cấp nắm bắt sát sao tình hình cơ sở để kịp thời chỉ đạo, đôn đốc.

Nhờ đó, chỉ sau 20 ngày phát động, toàn tỉnh ghi nhận hơn 151.000 bài dự thi, với tỷ lệ đạt yêu cầu hơn 84%. Điều này cho thấy, sự hưởng ứng đồng bộ từ 96 xã, phường, đặc khu trong tỉnh, thu hút đông đảo cán bộ, công chức khối Đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, người lao động tự do và đồng bào vùng sâu, vùng xa, hải đảo; qua đó chứng minh Nghị quyết 57 đã thực sự lan tỏa, chạm tới từng người dân Quảng Ngãi.

Trao giải Nhất cá nhân cho ông Nguyễn Thái Thiều, ở xã Vạn Tường. (Ảnh: HIỂN CỪ)

“Từ thực tiễn tổ chức, tỉnh rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc rằng, ở đâu người đứng đầu cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo, đôn đốc thường xuyên và công tác truyền thông số được triển khai linh hoạt, đa dạng thì ở đó kết quả đạt được rất vượt trội”, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Tấn Liêm nhấn mạnh.

Trao giải Nhì tập thể cho Ủy ban nhân dân xã Vạn Tường. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Kết quả cuộc thi mới chỉ là bước khởi đầu. Để Nghị quyết số 57 thực sự đi vào công việc, đời sống, điều cốt lõi là phải chuyển từ việc “biết” và “hiểu” sang “làm” và “tạo ra kết quả cụ thể”.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu trên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Tấn Liêm đề nghị, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức gắn với nhu cầu thực tế của từng nhóm đối tượng; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong quản lý nhà nước, sản xuất kinh doanh và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và phát triển kinh tế số; phát huy vai trò nòng cốt của Tổ công nghệ số cộng đồng và nhân rộng các mô hình hiệu quả; gắn việc thực hiện Nghị quyết số 57 với nhiệm vụ, sản phẩm và kết quả đầu ra cụ thể.

Trao giải Ba tập thể cho Ủy ban nhân dân các phường: Nghĩa Lộ và Kon Tum. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Tại hội nghị, Ban tổ chức trao giải cho 7 tập thể và 11 cá nhân đạt giải cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết 57. Trong đó, giải Nhất tập thể thuộc về Ủy ban nhân dân xã Bình Sơn và giải Nhất cá nhân thuộc về ông Nguyễn Thái Thiều, ở xã Vạn Tường.