Quảng Ngãi trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho cựu chiến binh Lê Văn Thọ

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho ông Lê Văn Thọ

Sáng 11.11, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ trao tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” cho ông Lê Văn Thọ, nguyên Tiểu đội phó Đặc công, Huyện đội Sơn Tịnh, Tỉnh đội Quảng Ngãi, Quân khu 5.

Dự buổi lễ có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh U Huấn; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thế Hải; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm; đại diện lãnh đạo Quân khu 5, Bộ CHQS tỉnh cùng các sở, ngành, đơn vị và địa phương.

Đại biểu tham dự lễ

Theo Quyết định số 1443/QĐ-CTN ngày 28.8.2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” cho ông Lê Văn Thọ vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Ông là một trong 5 cá nhân được phong tặng danh hiệu cao quý này trong đợt trao tặng.

Tại buổi lễ, sau khi công bố quyết định của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi đã trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho ông Lê Văn Thọ trong không khí trang trọng, xúc động.

Ông Lê Văn Thọ sinh ngày 12.12.1945, tại thôn Bình Nam, xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng, cha ông là liệt sĩ, từng tham gia Đội Du kích Ba Tơ; mẹ là liệt sĩ, được truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Tháng 1.1961, ông tham gia cách mạng và ngày 17.4.1962 chính thức nhập ngũ.

Trong quá trình hoạt động cách mạng từ năm 1961 đến năm 1984, ông Lê Văn Thọ đã trực tiếp tham gia chiến đấu và chỉ huy gần 150 trận đánh; 240 lần đột nhập các đồn, bốt, sân bay quân sự, trung tâm chỉ huy của địch để trinh sát, thu thập thông tin. Ông trực tiếp tiêu diệt 17 lính Mỹ, bắt sống 2 tên, thu giữ hơn 60 khẩu súng các loại cùng nhiều tài liệu, phương tiện quan trọng.

Nhiều trận đánh thể hiện sự mưu trí, dũng cảm và tinh thần chiến đấu kiên cường của ông. Điển hình, ngày 21.6.1963, tại Dông Trâm, Khánh Hạ, Bình Nam, xã Tịnh Bình, khi hai đại đội địch tổ chức bao vây, tổ chiến đấu do ông tham gia đã bất ngờ phản công, tiêu diệt tên đại đội trưởng, đánh trả quyết liệt và thoát khỏi vòng vây. Chiến công này được Quân khu 5 và Tỉnh đội Quảng Ngãi nêu gương, phát động học tập.

Ngày 10.6.1965, tại Trường Tiểu học Tân Hy, xã Bình Đông, trong trận chiến đấu với quân Mỹ có xe tăng, pháo binh và máy bay yểm trợ, ông cùng đồng đội đã bắn cháy một xe tăng, góp phần bắt giữ một xe tăng khác, bắn rơi một trực thăng và làm hư hỏng một trực thăng. Sau hơn 17 giờ chiến đấu, quân địch phải rút về Chu Lai.

Với những thành tích trong chiến đấu và công tác, ông Lê Văn Thọ được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có Huân chương Chiến công giải phóng hạng Ba; Huân chương Chiến công hạng Ba; Huân chương Chiến sĩ giải phóng hạng Nhì; Huân chương Kháng chiến hạng Nhất; 3 Giấy chứng nhận Dũng sĩ diệt Mỹ cấp 1, 2, 3 và 3 năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua Quân khu 5, cùng nhiều bằng khen, giấy khen.

Tháng 4.1984, ông nghỉ hưu với quân hàm Đại úy, khi đang giữ chức vụ Tiểu đoàn trưởng kiêm Chính trị viên Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 860, Bộ CHQS tỉnh Nghĩa Bình.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh U Huấn phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh U Huấn khẳng định, danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân là sự ghi nhận xứng đáng của Đảng, Nhà nước đối với những cống hiến, hy sinh và thành tích đặc biệt xuất sắc của ông Lê Văn Thọ. Đây cũng là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

Lãnh đạo tỉnh mong muốn ông Lê Văn Thọ tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo; đồng thời đề nghị các cấp, ngành quan tâm giáo dục truyền thống lịch sử, chăm lo tốt hơn đời sống người có công, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Ông Lê Văn Thọ phát biểu, bày tỏ niềm xúc động khi đón nhận danh hiệu cao quý

Xúc động khi đón nhận danh hiệu cao quý, ông Lê Văn Thọ bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội, chính quyền và nhân dân đã quan tâm, ghi nhận những đóng góp của mình.

Ông dành sự tri ân đến các liệt sĩ, đồng đội đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời nhấn mạnh danh hiệu hôm nay không phải thành tích của riêng cá nhân mà là sự ghi nhận đối với tập thể, những người đồng đội từng sát cánh chiến đấu và nhân dân đã chở che, đùm bọc.

“Chúng tôi ra đi không nghĩ đến danh hiệu hay phần thưởng cho riêng mình, mà chỉ một lòng quyết tâm chiến đấu, sẵn sàng cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc và nhân dân”, ông Thọ chia sẻ.

Ông Lê Văn Thọ chụp ảnh lưu niệm cùng người thân trong gia đình tại buổi lễ trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Ông cũng bày tỏ mong muốn thế hệ trẻ hôm nay luôn trân trọng lịch sử, ghi nhớ công lao của các thế hệ đi trước, tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, góp sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển; bản thân sẽ tiếp tục giữ gìn phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, sống gương mẫu, nghĩa tình, xứng đáng với danh hiệu cao quý được trao tặng.