Quảng Ngãi: Trao 'chìa khóa' văn hóa Hrê cho thể hệ trẻ

Quang cảnh lớp khai giảng

Sáng 23.9, tại Nhà Văn hóa Khu bảo tồn văn hóa Làng Teng, UBND xã Ba Động (Quảng Ngãi) tổ chức khai giảng lớp truyền dạy văn hoá phi thể thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Theo kế hoạch, xã Ba Động tổ chức 2 lớp truyền dạy tại Nhà Văn hóa Khu bảo tồn văn hóa Làng Teng và Nhà Văn hóa thôn Ba Liên, với 60 học viên tham gia.

Học viên chủ yếu là thanh niên, diễn viên quần chúng trên địa bàn xã, những người có năng khiếu và khả năng tiếp tục phát huy nghệ thuật trình diễn chiêng ba, hát Ta lêu, Ca choi của dân tộc Hrê.

Nhạc sĩ Phạm Minh Đát phát biểu tại lớp truyền dạy văn hoá phi vật thể

Trong thời gian 5 ngày, từ 23-27.9, các học viên được nhạc sĩ Phạm Minh Đát và Nghệ nhân Ưu tú Phạm Văn Say trực tiếp truyền dạy những kiến thức, kĩ năng cơ bản về kĩ thuật đánh chiêng ba, nghệ thuật trình diễn chiêng ba, hát Ta lêu và hát Ca choi.

Phương pháp truyền dạy được thực hiện theo hướng gần gũi, dễ hiểu, kết hợp giữa hướng dẫn và thực hành, giúp học viên từng bước tiếp cận và thực hành các loại hình nghệ thuật truyền thống.

Những thanh niên Hrê tham gia lớp học với mong muốn tiếp nối các giá trị văn hóa truyền thống

Phó Chủ tịch UBND xã Ba Động Phạm Thị Minh Đôi cho biết, việc tổ chức lớp truyền dạy cồng chiêng, hát Ta lêu, Ca choi là hoạt động thiết thực nhằm giúp thế hệ trẻ hiểu hơn, yêu hơn và nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào Hrê

Theo bà Phạm Thị Minh Đôi, các học viên sau khi được truyền dạy sẽ trở thành những hạt nhân nòng cốt trong việc hình thành, duy trì các đội chiêng, luyện tập và biểu diễn những làn điệu dân ca truyền thống; tham gia phục vụ các sự kiện văn hóa, văn nghệ, phục vụ nhân dân địa phương, đồng thời góp phần tạo nền tảng phát triển du lịch cộng đồng.

Gìn giữ và trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào Hrê cho thế hệ trẻ

Việc truyền dạy không chỉ giúp các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Hrê được tiếp nối mà còn tạo nguồn lực kế cận để địa phương duy trì các hoạt động văn hóa, văn nghệ trong cộng đồng.

Qua đó, những âm thanh của chiêng ba, những làn điệu Ta lêu, Ca choi tiếp tục được trao truyền, hiện diện trong đời sống và trở thành một phần sinh động của bản sắc văn hóa Hrê.