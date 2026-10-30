Quảng Ngãi: Trao 'cần câu' sinh kế, giúp người dân vùng khó thoát nghèo bền vững

Tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân

Đối với nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực nông thôn, thiếu vốn, tư liệu sản xuất và kiến thức kỹ thuật là những rào cản lớn trong phát triển kinh tế. Vì vậy, hỗ trợ sinh kế gắn với hướng dẫn kỹ thuật được xem là giải pháp quan trọng giúp người dân phát huy sức lao động, từng bước ổn định cuộc sống.

Xuất phát từ thực tế đó, năm 2026, UBND xã Ngọk Bay triển khai Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc Dự án 2 về đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo. Mô hình nuôi bò cái sinh sản được thực hiện tại 9 thôn gồm: Măng La, Kon Hơngo Klah, Kon Rơ Bàng 1, Kon Rơ Bàng 2, Kon Hơngo Ktu, Kơ Năng, Plei Klech, Kroong Klah và Kroong Ktu, với 53 hộ tham gia, tổng cộng 60 con bò cái sinh sản.

Mô hình nuôi bò cái sinh sản tại xã Ngọk Bay hướng đến tạo sinh kế ổn định, nâng cao thu nhập và giúp người dân chủ động vươn lên thoát nghèo

Đối tượng thụ hưởng là các hộ có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có hộ khuyết tật, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và hộ đồng bào dân tộc thiểu số đủ điều kiện phát triển chăn nuôi. Điểm đáng chú ý của mô hình là hướng đến xây dựng sinh kế lâu dài thay vì chỉ hỗ trợ trước mắt. Bò cái sinh sản được kỳ vọng tạo nguồn bê con để các hộ duy trì, phát triển đàn vật nuôi, từng bước hình thành nguồn thu nhập ổn định.

Theo mục tiêu dự án, đến năm 2028, mỗi bò cái sinh sản phấn đấu sinh từ 1–2 bê con; mỗi hộ tham gia phấn đấu tăng thu nhập khoảng 15 triệu đồng/năm sau khi trừ chi phí chăn nuôi. Dự án cũng đặt mục tiêu có ít nhất 2 hộ thoát nghèo, ổn định cuộc sống và không tái nghèo vào năm 2028.

Với 53 hộ tham gia, 60 con bò cái sinh sản được hỗ trợ đến người dân

Theo UBND xã Ngọc Bay, để đạt được những mục tiêu này, bên cạnh hỗ trợ con giống, địa phương chú trọng hướng dẫn người dân kỹ thuật chăm sóc, quản lý đàn bò, xây dựng chuồng trại, trồng cỏ làm thức ăn và chủ động phòng, chống dịch bệnh. Việc tận dụng phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn cũng góp phần giảm chi phí, nâng cao hiệu quả chăn nuôi. Thông qua đó, người dân từng bước thay đổi phương thức sản xuất, nâng cao kiến thức, chủ động hơn trong tổ chức chăn nuôi và sử dụng hiệu quả nguồn lực được hỗ trợ.

Kỳ vọng tạo chuyển biến trong giảm nghèo bền vững

Hiệu quả của mô hình không chỉ được đánh giá qua số lượng bò được hỗ trợ mà còn ở khả năng duy trì đàn vật nuôi, tăng thu nhập và cải thiện đời sống của các hộ tham gia. Khi bò sinh sản, bê con có thể được giữ lại để phát triển đàn hoặc bán lấy vốn tái đầu tư, tạo điều kiện để các hộ từng bước mở rộng sản xuất.

Cấp ủy, chính quyền địa phương kỳ vọng, mô hình này sẽ trở thành hướng phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, nhất là đối với các hộ còn thiếu vốn và tư liệu sản xuất. Qua đó, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, hạn chế nguy cơ tái nghèo và nâng cao đời sống người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số.

Việc hỗ trợ sinh kế gắn với hướng dẫn kỹ thuật được xem là giải pháp quan trọng giúp người dân tộc thiểu số phát huy sức lao động, từng bước ổn định cuộc sống

Về phía người dân, mô hình được kỳ vọng mang lại nguồn sinh kế thiết thực, giúp các hộ có thêm điều kiện phát triển kinh tế gia đình, trang trải chi phí sinh hoạt, chăm lo việc học tập của con em và từng bước tích lũy để chủ động hơn trong cuộc sống.

Ông Phan Khắc Lương - Trưởng Phòng Kinh tế xã Ngọk Bay cho biết: “Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục theo dõi, hỗ trợ và đánh giá hiệu quả mô hình; khuyến khích các hộ chăn nuôi đạt kết quả tốt chia sẻ kinh nghiệm, tạo điều kiện để các hộ khác học hỏi, áp dụng và nhân rộng. Về lâu dài, xã định hướng kết nối các hộ chăn nuôi với tổ hợp tác, hợp tác xã và doanh nghiệp nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ, giảm rủi ro và phát triển chăn nuôi bền vững.

Để mô hình phát huy hiệu quả, các hộ cần chủ động chăm sóc đàn bò, thực hiện đúng hướng dẫn kỹ thuật, sử dụng nguồn hỗ trợ đúng mục đích và có kế hoạch tái đầu tư. Cùng với đó, chính quyền địa phương cần thường xuyên theo dõi, hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh và đánh giá kết quả thực tế để kịp thời tháo gỡ khó khăn”.

Mô hình nuôi bò cái sinh sản tại xã Ngọk Bay được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực để người dân phát triển kinh tế, từng bước vươn lên bằng chính sức lao động của mình. Khi nguồn hỗ trợ được sử dụng hiệu quả, kiến thức chăn nuôi được áp dụng và đầu ra sản phẩm từng bước được cải thiện, những con bò giống sẽ trở thành nguồn lực thiết thực, góp phần xây dựng sinh kế ổn định và thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2030.