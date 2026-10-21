Quảng Ngãi tổng kết công tác diễn tập tác chiến cấp xã trong khu vực phòng thủ

Đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh dự và chỉ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Bộ Tham mưu Quân khu 5, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Năm 2026 là năm đầu tiên tỉnh Quảng Ngãi tổ chức diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ kết hợp phòng thủ dân sự cấp xã, phường sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các mặt công tác, bảo đảm các cuộc diễn tập đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Toàn tỉnh đã tổ chức 26 cuộc diễn tập tại các xã, phường, với nội dung chuyển lực lượng vũ trang (LLVT) vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ, kết hợp các nội dung phòng thủ dân sự.

Nội dung thực binh phòng thủ dân sự với kịch bản kết cấu tình huống hợp lý, phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương; huy động lực lượng, phương tiện tổ chức luyện tập chu đáo; quá trình tổ chức điều hành chặt chẽ, nghiêm túc; xử lý tình huống nhanh, gọn, dứt điểm, hiệu quả, đúng nguyên tắc, đúng pháp luật; bố trí địa điểm thực binh phù hợp với tình huống, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện.

Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại hội nghị.

Thực binh thực hành di chuyển sở chỉ huy ra căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương (giả định) bảo đảm an toàn, đúng thời gian.

Đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho rằng, đây là cuộc diễn tập đầu tiên của cấp xã, phường sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Cuộc diễn tập đã thành công tốt đẹp, khẳng định vai trò nòng cốt của LLVT địa phương trong xây dựng khu vực phòng thủ, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội.

Nhân dịp này, UBND và Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi đã trao bằng khen, giấy khen tặng 9 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập tác chiến cấp xã trong khu vực phòng thủ năm 2026.