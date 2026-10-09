Quảng Ngãi tổ chức Lễ tưởng niệm 60 năm ngày xảy ra vụ thảm sát Diên Niên-Phước Bình

Bia tưởng niệm di tích lịch sử-văn hóa vụ thảm sát Diên Niên-Phước Bình ở thôn Diên Niên, xã Sơn Tịnh. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Tại Bia tưởng niệm di tích lịch sử-văn hóa vụ thảm sát Diên Niên-Phước Bình ở thôn Diên Niên (xã Sơn Tịnh), lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi cùng các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương, dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã anh dũng hy sinh trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; tưởng niệm và chia sẻ những đau thương, mất mát mà thân nhân của các nạn nhân trong vụ thảm sát.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi cùng các đại biểu dâng hương, dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã anh dũng hy sinh trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; tưởng niệm và chia sẻ những đau thương, mất mát mà thân nhân của các nạn nhân trong vụ thảm sát. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Cách đây 60 năm, ngày 9/10/1966, một trung đội lính Nam Triều Tiên thuộc tiểu đoàn 3, Lữ đoàn Rồng Xanh từ căn cứ tại đồi tranh Quang Thạnh tràn vào thôn Phước Bình (nay là thôn Phước Lộc, xã Sơn Tịnh) sát hại 68 đồng bào, trong đó có 21 cụ già, 47 phụ nữ và trẻ em.

Ngày 13/10/1966, lính Nam Triều Tiên từ căn cứ núi Tròn lại mở cuộc càn quét vào thôn Diên Niên tàn sát dã man 112 người dân vô tội. Chỉ trong 2 ngày, lính Nam Triều Tiên đã tàn sát 180 thường dân lương thiện tại các thôn: Diên Niên và Phước Bình.

Những mất mát ấy để lại nỗi đau sâu sắc đối với thân nhân các nạn nhân và cộng đồng địa phương, trở thành ký ức đau thương không thể phai mờ trong lịch sử vùng đất Sơn Tịnh.

Bia tưởng niệm di tích lịch sử-văn hóa vụ thảm sát Diên Niên-Phước Bình ở thôn Phước Lộc, xã Sơn Tịnh. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Sau ngày đau thương ấy đến nay, tỉnh Quảng Ngãi đã quản lý, bảo vệ và lập hồ sơ khoa học trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia cho di tích vụ thảm sát Diên Niên-Phước Bình, dựng bia tưởng niệm 68 đồng bào bị sát hại tại thôn Phước Bình (nay là thôn Phước Lộc) và bia tưởng niệm 112 đồng bào bị sát hại tại thôn Diên Niên.

Sáng cùng ngày, tại Bia tưởng niệm di tích lịch sử-văn hóa vụ thảm sát Diên Niên-Phước Bình ở thôn Phước Lộc (xã Sơn Tịnh), lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi cùng các đại biểu và đông đảo người địa phương, đại diện gia đình có nạn nhân trong vụ thảm sát Diên Niên-Phước Bình cũng đã dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ những người dân vô tội bị giết hại trong vụ thảm sát cách đây 60 năm.

Thông qua lễ tưởng niệm, Quảng Ngãi tiếp tục phát huy đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, lan tỏa thông điệp trân trọng hòa bình, đoàn kết xây dựng quê hương ngày càng phát triển; đồng thời nhắc nhở thế hệ trẻ về trách nhiệm gìn giữ những giá trị lịch sử và truyền thống đấu tranh của cha ông.